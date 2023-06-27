На высокой скорости: в Новосибирске состоится Кубок губернатора по дрифту

Несколько лет назад Российская автомобильная федерация и Минспорт РФ утвердили эту дисциплину как официальную. «Возможность проведения официальных соревнований позволяет теперь получать и спортивные разряды», – рассказал Армен Арутюнян.

Председатель комитета по дрифту Новосибирской федерации автомобильного спорта Роман Веретенников рассказал, что с их стороны делается многое для развития дисциплины. «Наша федерация и команда организаторов ставят перед собой цель создания крупного, мощного чемпионата по дрифту и видят перспективу для развития. В этом году совместно с Кузбасским автодромом будет проводится в тестовом режиме общий чемпионат – Дрифт Лето», – подчеркнул он.

Соревнования по одной из самых ярких дисциплин автомобильного спорта пройдут 1 июля. Мероприятие включено в программу выходного дня юбилейного Х Международного Сибирского транспортного форума.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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