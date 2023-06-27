На высокой скорости: в Новосибирске состоится Кубок губернатора по дрифту

Дрифт считается одной из самых зрелищных дисциплин автомобильного спорта.
О том, как развивается этот вид спорта в регионе, в рамках пресс-конференции рассказали министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, президент Новосибирской федерации автомобильного спорта Армен Арутюнян и организаторы Кубка губернатора по дрифту.
Кубок на призы губернатора Новосибирской области по дрифту проводится с 2013 года. По словам министра, дрифт – одна из ярких дисциплин автомобильного спорта. «Эти соревнования проводятся ежегодно и являются доброй традицией, они собирают не только новосибирских спортсменов, но и пилотов из других регионов», – отметил Сергей Ахапов.
В регионе помимо этой дисциплины развивается картинг, кросс, кольцевые гонки, автомногоборье, дрэг-рейсинг. Более 30 мероприятий различного уровня проходит по данному виду спорта ежегодно в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Дрифт – технически сложная дисциплина автомобильного спорта. Судьи оценивают участников по стилю езды, углам заноса, скорости движения на трассе, а также способности контролировать занос. Соревнования всегда вызывают интерес у зрителей. В этом году организаторами была выбрана другая площадка для проведения Кубка губернатора – соревнования пройдут на территории ОРЦ «Нордмолл» за пределами жилого массива. Здесь более современные и технически пригодные условия для проведения соревнований.
Несколько лет назад Российская автомобильная федерация и Минспорт РФ утвердили эту дисциплину как официальную. «Возможность проведения официальных соревнований позволяет теперь получать и спортивные разряды», – рассказал Армен Арутюнян.
Председатель комитета по дрифту Новосибирской федерации автомобильного спорта Роман Веретенников рассказал, что с их стороны делается многое для развития дисциплины. «Наша федерация и команда организаторов ставят перед собой цель создания крупного, мощного чемпионата по дрифту и видят перспективу для развития. В этом году совместно с Кузбасским автодромом будет проводится в тестовом режиме общий чемпионат – Дрифт Лето», – подчеркнул он.
Соревнования по одной из самых ярких дисциплин автомобильного спорта пройдут 1 июля. Мероприятие включено в программу выходного дня юбилейного Х Международного Сибирского транспортного форума.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
16+
Комментарии (0)