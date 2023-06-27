В футбольном клубе «Новосибирск» опять сменился главный тренер

Футбольный клуб «Новосибирск» заявил о назначении главным тренером 46-летнего Алексея Медведева. Как сообщает пресс-служба клуба, Алексей работал главным тренером в клубах Второй лиги: «Зоркий» (Красногорск), «Коломна», «Красный» (Смоленская область) и «Сатурн» (Московская область).

В 2009 году, будучи капитаном «Сибири», стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона, забив 18 голов. В 2010 году стал автором первых в истории новосибирского футбола мячей, забитых в высшем дивизионе Чемпионата России и в Еврокубках.

«Поступило предложение, оно было для меня неожиданным, но приятным. Команда для меня не чужая, можно сказать родная, многое связывает. Все время следил за командой. Долго не думал, дал согласие. Команда с большими амбициями, с большой историей», — прокомментировал Алексей Медведев свое назначение.

Фото: vk.com/fcnsk