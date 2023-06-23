Новосибирская спортсменка завоевала золото на соревнованиях в Беларуси

В Минске 20–23 июня проходит открытый чемпионат республики Беларусь по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Новосибирская спортсменка Анна Фатеева одержала победу в метании диска. Она не только завоевала золото, но и побила свой личный рекорд, отправив снаряд на 29,61 метра. Совсем недавно наша спортсменка выступала на всероссийских соревнованиях, которые прошли они 6–12 июня в Сочи. Там Анна показала результат 28,97 м, завоевав серебряную медаль.

Возвращаясь к чемпионату Беларуси, добавим: по итогам толкания ядра наша спортсменка заняла вторую ступень пьедестала. Результат Анны – 9,71 метра. В аналогичном виде программы в Сочи этот показатель был несколько выше – 9,81 м. Он также увенчался серебром.

36-летняя Анна Фатеева – воспитанница Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), тренируется у Сергея Лобыни. С 2015 года выступает на российской арене (функциональный класс – F37), регулярно попадая в призы.

Минувшие состязания стали для Анны Фатеевой хорошей разминкой при подготовке к чемпионату страны по легкой атлетике для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: Новосибирский центр высшего спортивного мастерства