Новосибирская сборная принимает участие в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Церемония открытия вторых летних игр паралимпийцев прошла 20 июня в Нижнем Новгороде.
В Нижнем Новгороде состоялось открытие летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования проходят по 22 видам спорта, которые включены в программу летних Паралимпийских игр, и состоятся в 14 регионах России. Сборная Новосибирской области уже имеет в своём активе золотую медаль игр, завоёванную в бадминтоне.
Соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в 2023 году проводятся с 20 мая по 9 ноября. Турниры игр пройдут в 14 регионах РФ. В них состоятся чемпионаты, Кубки России, всероссийские соревнования по 22 видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр. Атлеты буду соревноваться в спорте слепых, спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорте лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Ожидается, что в играх примут участие порядка 4500 человек.
Игры в таком формате стали проводить по поручению президента РФ Владимира Путина, после того как спортсменов не допустили до зимних Паралимпийских игр в Пекине. Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» состоялись в марте 2022 года в Ханты-Мансийске, летние – в октябре 2022 года в Сочи.
Церемония открытия вторых летних игр паралимпийцев прошла 20 июня в Нижнем Новгороде. В Нижегородской области в ближайшие дни состоятся соревнования по плаванию (спорт слепых, ПОДА, ЛИН), триатлону (спорт слепых, ПОДА), теннису на колясках (ПОДА), а также голболу и дзюдо в спорте слепых. Сборная Новосибирской области представлена 7 спортсменами в голболе, 5 дзюдоистами и 19 спортсменов выступят в плавании. На церемонии открытия флаг Новосибирской области вынес мастер спорта по голболу, победитель и серебряный призёр чемпионатов Европы, многократный победитель чемпионатов России Алексей Соколов.
В рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» будут разыграны 548 комплектов медалей. По итогам будет сформирован общий зачет среди регионов.
В рамках вторых игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» уже завершились соревнования по бадминтону, велоспорту и конному спорту. Первой из новосибирских спортсменов на играх выступила мастер спорта по бадминтону Анна Пушкаревская. На чемпионате России в Раменском она завоевала две золотые медали (в одиночном и парном разрядах), однако медаль в парной категории не вошла в зачёт игр «Мы вместе. Спорт». Таким образом, в общекомандном зачёте игр Новосибирская область с одной золотой медалью пока занимает 18 место.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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