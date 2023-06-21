Новосибирская сборная принимает участие в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В Нижнем Новгороде состоялось открытие летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования проходят по 22 видам спорта, которые включены в программу летних Паралимпийских игр, и состоятся в 14 регионах России. Сборная Новосибирской области уже имеет в своём активе золотую медаль игр, завоёванную в бадминтоне.

Соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в 2023 году проводятся с 20 мая по 9 ноября. Турниры игр пройдут в 14 регионах РФ. В них состоятся чемпионаты, Кубки России, всероссийские соревнования по 22 видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр. Атлеты буду соревноваться в спорте слепых, спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорте лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Ожидается, что в играх примут участие порядка 4500 человек.

Игры в таком формате стали проводить по поручению президента РФ Владимира Путина, после того как спортсменов не допустили до зимних Паралимпийских игр в Пекине. Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» состоялись в марте 2022 года в Ханты-Мансийске, летние – в октябре 2022 года в Сочи.