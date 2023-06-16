В акватории Новосибирского водохранилища состоялись соревнования по парусному спорту

Участниками соревнований стали около 50 спортсменов. Они выступали в классах: «Финн», «Луч-мини», «Кадет» и «Оптимист». По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников в классе маленьких яхт.

– Благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Всероссийской федерации парусного спорта в этом сезоне мы получили 20 новых лодок класса «Оптимист», – отметил президент федерации парусного спорта Новосибирской области Владимир Коваленко. – Это позволило нам увеличить количество юных гонщиков на дистанции.

Открытие соревнований прошло под дождём, затем погода улучшалась, остальные гоночные дни были солнечными, ветер менял направление и силу – от среднего до сильного. Удалось выполнить всю программу соревнований во всех классах. Гонки получились интересными и насыщенными.