В акватории Новосибирского водохранилища состоялись соревнования по парусному спорту

Погодные условия, в том числе скорость ветра, постоянно менялись, что добавило турнирам дополнительную интригу.
В акватории Новосибирского водохранилища прошли сразу три соревнования по парусному спорту, в которых участвовали и юные спортсмены, и умудрённые опытом капитаны яхт.
Новосибирское водохранилище встретило сразу три турнира:
– кубок Новосибирской области по парусному спорту,
– второй этап Кубка России по парусному спорту в классе «Финн»,
– первенство г. Новосибирска по парусному спорту «Алый парус».
Участниками соревнований стали около 50 спортсменов. Они выступали в классах: «Финн», «Луч-мини», «Кадет» и «Оптимист». По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников в классе маленьких яхт.
– Благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Всероссийской федерации парусного спорта в этом сезоне мы получили 20 новых лодок класса «Оптимист», – отметил президент федерации парусного спорта Новосибирской области Владимир Коваленко. – Это позволило нам увеличить количество юных гонщиков на дистанции.
Открытие соревнований прошло под дождём, затем погода улучшалась, остальные гоночные дни были солнечными, ветер менял направление и силу – от среднего до сильного. Удалось выполнить всю программу соревнований во всех классах. Гонки получились интересными и насыщенными.
По итогам соревнований в первенстве Новосибирска по парусному спорту «Алый парус» победу в классе «Оптимист» одержал Борис Лопаткин, серебро у Варвары Востриковой, бронза - у Михаила Киреева.
В классе «Луч-мини» победил Сергей Кононов, второе место у Владимира Ретивина, третье – у Натальи Стывриной.
В классе «Кадет» золото у экипажа в составе: Артем Федюнин и Даниил Наумов, в парусной доске первым стал Максим Меньшиков, серебро у Дарьи Лариной, бронза досталась Ксении Павликовой.
В Кубке Новосибирской области по парусному спорту «Топ Моторс» и втором этапе Кубка России по парусному спорту – Кубке «Топ Моторс» в классе «Финн» первые три места соответственно у Павла Стыврина, Виталия Иванова и Владимира Коваленко.
Фото: Антон Уницын
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