В Новосибирске появится конноспортивный манеж для тренировок людей с ограниченными возможностями

Специализированный конноспортивный манеж для тренировок спортсменов-инвалидов и людей с ограниченными возможностями появится в Новосибирске. Перспективы создания такого объекта обсудили участники совещания под руководством Сергея Ахапова в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Конный спорт в означенной среде у нас в области развивается далеко не первый год. Регулярно проходят соревнования, а самые подготовленные и активные спортсмены принимают участие в крупных национальных стартах. А до недавних пор – отличались и на международной арене (что сегодня пока стало невозможным по известным причинам). Так, новосибирская всадница Кристина Водопьянова в 2019 году выиграла три золотых медали на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады (это движение, которое объединяет атлетов с интеллектуальными нарушениями).