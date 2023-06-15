В Новосибирске появится конноспортивный манеж для тренировок людей с ограниченными возможностями

«Инклюзивный процесс в данном случае подразумевает то, что «особенные» спортсмены должны тренироваться вместе с другими, на одной базе, пусть и по своей программе, – подчеркнул директор «Центра адаптивной физической культуры и спорта» Дмитрий Седов.
Специализированный конноспортивный манеж для тренировок спортсменов-инвалидов и людей с ограниченными возможностями появится в Новосибирске. Перспективы создания такого объекта обсудили участники совещания под руководством Сергея Ахапова в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Конный спорт в означенной среде у нас в области развивается далеко не первый год. Регулярно проходят соревнования, а самые подготовленные и активные спортсмены принимают участие в крупных национальных стартах. А до недавних пор – отличались и на международной арене (что сегодня пока стало невозможным по известным причинам). Так, новосибирская всадница Кристина Водопьянова в 2019 году выиграла три золотых медали на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады (это движение, которое объединяет атлетов с интеллектуальными нарушениями).
Но вот тренировались наши спортсмены до сих пор на арендованной площадке в частном конноспортивном клубе. Однако с переходом системы спортивной подготовки на стандарты образовательных учреждений означенный манеж перестал соответствовать предъявляемым требованиям. Эта тема стала технической главой повестки дня на сегодняшнем совещании.
К другим главам. Как подчеркнул директор «Центра адаптивной физической культуры и спорта» (ЦАФКиС) Дмитрий Седов, главным направлением адаптивного спорта является в наше время инклюзия. То есть процесс разрушения граней между «обычной» средой и – «особенной». В итоге люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут включаться в обычную жизнь (inclusion с английского так и переводится: включение, присоединение, добавление), наряду со всеми пользоваться ее благами, осваивать те или иные виды деятельности, в том числе физической активности.
– Инклюзивный процесс в данном случае подразумевает то, что «особенные» спортсмены должны тренироваться вместе с другими представителями конного спорта, тренироваться на одной базе, пусть и по своей программе, – говорит Дмитрий Седов. – В нашем центре развивается 29 дисциплин. Есть специфические, которые свойственны только представителям данной среды. А есть такие, которыми занимаются все – и «обычные» спортсмены, и наши воспитанники. Среди таких дисциплин, например, легкая атлетика, стрельба, плавание и, конечно же, конный спорт. Вот их представителей – вместе с тренерами – мы сегодня стараемся передавать в профильные спортивные центры. Этот вопрос уже решен со стрелками, с шахматистами. Сейчас очередь дошла до конного спорта.
Вопрос строительства нового манежа, где конники-адаптивщики – дети и взрослые – будут проходить подготовку наряду с «обычными» спортсменами, обсудили сегодня глава регионального минспорта Сергей Ахапов, его заместители Олег Савонин и Дмитрий Пронин, директор СШОР по конному спорту Константин Катунин, директор ЦАФКиС Дмитрий Седов (оба учреждения – подведомственные минспорту НСО), специалисты ряда отделов министерства и указанных спортшкол.
Принято решение: указанный манеж должен появиться там же, в структуре ипподрома. Сергей Ахапов дал сотрудникам поручения о проработке возможностей приобретения соответствующего технологического оборудования.
Комментарии (0)