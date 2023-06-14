В министерстве спорта поделились ходом модернизации новосибирского бассейна «Нептун»

Ремонт бассейна «Нептун» идет в соответствии с установленными сроками. На первом этапе демонтированы наружные элементы витражной системы, проведены точные замеры, в соответствии с которыми будут заказаны новые стеклопакеты. В ближайшие дни строители приступят к обследованию фундамента. Планируется, что все ремонтные работы завершатся до октября.

Капитальный ремонт фасада здания бассейна «Нептун» с заменой витражных конструкций, а также ремонт цокольной части здания ведётся в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области». Строители работают в соответствии с графиком, уже разобрали наружную систему остекления. Работы ведутся в постоянном контакте с руководством ГАУ НСО ДО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта».

– Строители хотели разобрать и внутреннее остекление, но мы попросили пока его оставить, чтобы защитить ванну бассейна от строительной пыли, – говорит директор СШОР Сергей Герасимов. – После демонтажа первой нитки витражей мы можем внести уточнения и заказать стеклопакеты по фактическим размерам, следующий этап – обследование фундамента, после которого мы поймём объём ремонтных работ в цокольной части здания.