В министерстве спорта поделились ходом модернизации новосибирского бассейна «Нептун»

В последние годы «Нептун» был единственным действующим 50-метровым бассейном в нашем регионе и являлся главной тренировочной базой областной сборной по плаванию.
Ремонт бассейна «Нептун» идет в соответствии с установленными сроками. На первом этапе демонтированы наружные элементы витражной системы, проведены точные замеры, в соответствии с которыми будут заказаны новые стеклопакеты. В ближайшие дни строители приступят к обследованию фундамента. Планируется, что все ремонтные работы завершатся до октября.
Капитальный ремонт фасада здания бассейна «Нептун» с заменой витражных конструкций, а также ремонт цокольной части здания ведётся в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области». Строители работают в соответствии с графиком, уже разобрали наружную систему остекления. Работы ведутся в постоянном контакте с руководством ГАУ НСО ДО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта».
– Строители хотели разобрать и внутреннее остекление, но мы попросили пока его оставить, чтобы защитить ванну бассейна от строительной пыли, – говорит директор СШОР Сергей Герасимов. – После демонтажа первой нитки витражей мы можем внести уточнения и заказать стеклопакеты по фактическим размерам, следующий этап – обследование фундамента, после которого мы поймём объём ремонтных работ в цокольной части здания.
В цоколе запланированы работы по гидроизоляции и текущий ремонт. Ремонт требуется и колоннам витражной системы. Прежняя система витражей была невентилируемой, из-за этого между стеклопакетами накапливалась влажность, колонны разрушались.
– Ремонт, конечно, назрел. Колонны основательно износились, это стало отчётливо видно после того, как мы разобрали наружные конструкции, – говорит генеральный директор ООО «СИ - 2000», выполняющего строительные работы, Виктор Царапов. – Сейчас мы займёмся восстановлением, укреплением, антикоррозийной обработкой колонн. Хотелось бы отметить хорошее взаимодействие с коллективом спортивной школы. Мы конструктивно и оперативно решаем все возникающие вопросы.
Выполнение следующих этапов работ будет зависеть от сроков поставки витражных конструкций. Заказаны стоечно-ригельные системы. Они должны прибыть в Новосибирск в начале июля. Затем ожидается поставка новых стеклопакетов. Они будут значительно легче прежних и будут вентилируемыми, что сохранит несущие конструкции бассейна, который больше 50 лет является одним из основных центров плавания в нашем регионе.
Бассейн «Нептун» был построен в 1969 году. В 2015 году на базе бассейна «Нептун» по распоряжению губернатора области было организовано государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр спортивной подготовки по плаванию», через год учреждение было переименовано в ГАУ НСО «Центр водных видов спорта», сейчас учреждение носит название ГАУ НСО ДО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта».
В последние годы «Нептун» был единственным действующим 50-метровым бассейном в Новосибирской области, Он являлся главной тренировочной базой областной сборной по плаванию. Здесь проводятся областные, региональные и всероссийские соревнования, тренируются группы подводного спорта, адаптивного спорта, занятия по спортивно-оздоровительному плаванию. В бассейне есть восемь 50-метровых плавательных дорожек для классического и подводного плавания, игровой зал, оборудованный тренажерный зал для спортсменов.
В период ремонта бассейна «Нептун» спортсмены будут тренироваться в бассейнах «Маяк», «Лазурный», а также в других бассейнах города. До конца 2023 года по нацпроекту «Демография» в Новосибирской области должна завершиться реконструкция еще одного 50-метрового бассейна – «СКА», который расположен на улице Воинская.
Фото: минспорта Новосибирской области
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