Новосибирские спортсмены завоевали три золота и бронзу на этапе Кубка России по аквабайку

В Перми прошел I этап кубка России по водно-моторному спорту (аквабайк). В составе сборной Новосибирской области выступали три спортсмена, на их счету три золотые и одна бронзовая медаль.

Больше 70 спортсменов из 15 регионов приняли участие в первом этапе Кубка России по аквабайку. Приехали сильнейшие спортсмены страны, мастера спорта международного класса, призёры чемпионатов мира и Европы. Гонки проходили на акватории реки Камы около центрального городского пляжа города Перми. По словам экспертов, вода здесь требует особой подготовки.