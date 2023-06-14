Новосибирские спортсмены завоевали три золота и бронзу на этапе Кубка России по аквабайку

Свое мастерство на соревнованиях продемонстрировали больше 70 спортсменов из 15 регионов страны.
В Перми прошел I этап кубка России по водно-моторному спорту (аквабайк). В составе сборной Новосибирской области выступали три спортсмена, на их счету три золотые и одна бронзовая медаль.
Больше 70 спортсменов из 15 регионов приняли участие в первом этапе Кубка России по аквабайку. Приехали сильнейшие спортсмены страны, мастера спорта международного класса, призёры чемпионатов мира и Европы. Гонки проходили на акватории реки Камы около центрального городского пляжа города Перми. По словам экспертов, вода здесь требует особой подготовки.
– Вода в Каме красноватого цвета, она – «тяжёлая», из-за этого байки погружаются в воду больше обычного, – рассказал главный тренер сборной Новосибирской области Леонид Качалков. – В начале сезона мы выступали в гонках на побережье Черного моря – там байки «летели», глиссировали в поворотах, а здесь нужно было настраивать технику, и контролировать байки в заездах, чтобы сохранять высокую скорость.
Самый представительный состав в кольцевых гонках собрался в «королевском» классе «Ранэбаут GP-1». Байки в этом классе развивают скорость свыше 150 км/ч. Одним из фаворитов гонок был мастер спорта международного класса Александр Кабатов из Санкт-Петербурга, однако он занял только четвёртое итоговое место, а первым на финише в двух заездах был новосибирец Денис Качалков. В кольцевых гонках в классе «Ранэбаут GP-3» он завоевал вторую золотую медаль Кубка России, а вот в классе «Ранэбаут GP-2» технические проблемы с мотором не позволили ему сделать «золотой хет-трик». Новосибирский спортсмен завоевал бронзовую награду.
В классе «фристайл фри» выступали 11 спортсменов и среди них двое новосибирцев. В этом классе спортсмены выполняют фигурные элементы на байках, получая оценки арбитров. Борьба в рамках Кубка России была ровной и непредсказуемой. Победитель первого раунда Артём Горяев из Челябинской области «провалился» во втором выступлении и занял только восьмое место, опустившись на четвёртую строчку протокола. А первое место занял дебютант Кубка России – новосибирец Илья Сангин. Он показал второй и третий результаты в двух раундах и на один балл опередил Николая Соколенко из Москвы. Ещё один новосибирский спортсмен Алексей Степнов занял шестое место.
Таким образом, сборная Новосибирской области продолжает уверенное выступление на крупных стартах по аквабайку. До этого наши спортсмены выиграли медали Всероссийских соревнований в Геленджике и Екатеринбурге.
Фото: sport.nso.ru
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