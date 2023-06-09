Новосибирцы — среди лидеров по числу завоеванных медалей на соревнованиях по стрельбе

В чемпионате России по стрельбе из карабина выступал 161 спортсмен из 30 регионов страны. Сборную Новосибирской области представляли шесть спортсменов – пять мужчин, одна женщина.

Александр Ивашко подтвердил статус сильнейшего спортсмена в стрельбе из карабина в открытом классе с ручным перезаряжанием (КОР-1). Он с большим отрывом опередил ближайшего преследователя, завоевав золотую медаль.

В дуэльной стрельбе (КОР-3) Ивашко в полуфинале «завис» на последней мишени и проиграл Вадиму Зинковскому из Москвы. В финал пробился Вадим Добшик, но и он уступил Зинковскому, завоевав в итоге серебряную медаль. Ивашко финишировал на третьей ступени пьедестала.

В командных соревнованиях наша мужская команда (Александр Ивашко, Вадим Добшик, Сергей Лопатин) выиграла серебряные награды чемпионата России.

В турнире женщин Татьяна Рыкова дошла до финала дуэльной стрельбы в открытом классе (КО-3) и завоевала серебряную медаль. В открытом классе (КО-1) Рыкова показала третий результат и пополнила свою коллекцию бронзой чемпионата страны.