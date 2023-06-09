Новосибирцы — среди лидеров по числу завоеванных медалей на соревнованиях по стрельбе

Сразу несколько турниров по стрельбе прошло в стране: чемпионат России по практической стрельбе (карабин), Кубок страны по стрельбе из ружья и чемпионат Сибири по стрельбе из пистолета.
В чемпионате России по стрельбе из карабина выступал 161 спортсмен из 30 регионов страны. Сборную Новосибирской области представляли шесть спортсменов – пять мужчин, одна женщина.
Александр Ивашко подтвердил статус сильнейшего спортсмена в стрельбе из карабина в открытом классе с ручным перезаряжанием (КОР-1). Он с большим отрывом опередил ближайшего преследователя, завоевав золотую медаль.
В дуэльной стрельбе (КОР-3) Ивашко в полуфинале «завис» на последней мишени и проиграл Вадиму Зинковскому из Москвы. В финал пробился Вадим Добшик, но и он уступил Зинковскому, завоевав в итоге серебряную медаль. Ивашко финишировал на третьей ступени пьедестала.
В командных соревнованиях наша мужская команда (Александр Ивашко, Вадим Добшик, Сергей Лопатин) выиграла серебряные награды чемпионата России.
В турнире женщин Татьяна Рыкова дошла до финала дуэльной стрельбы в открытом классе (КО-3) и завоевала серебряную медаль. В открытом классе (КО-1) Рыкова показала третий результат и пополнила свою коллекцию бронзой чемпионата страны.
В Брянске на Кубке России по практической стрельбе в дисциплине «ружьё» выступал 91 спортсмен из 15 регионов страны. Наталья Русакова продолжила победное шествие на турнирах текущего сезона и одержала победу в модифицированном классе (РУМ-1). В мужских соревнованиях в этом же классе Денис Андросов показал второй результат. В командном турнире (РУМ-2) новосибирцы выступали смешанной командой – Максим Буслов, Наталья Русакова, Денис Андросов и заняли третье место, пропустив вперёд полностью мужские коллективы. В открытом классе (РУО-1) бронзовую медаль Кубка России завоевала Анна Пашкова.
В Барнауле на чемпионате Сибирского федерального округа по практической стрельбе в дисциплине «пистолет» выступали 83 спортсмена из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краёв.
Убедительную победу в стандартном классе (ПС-1) одержал фаворит турнира новосибирец Вячеслав Федоров. Его поддержал партнёр по команде Владимир Горохов, который опередил сильных конкурентов и занял второе место. В командных соревнованиях сборная Новосибирской области (Владимир Горохов, Вячеслав Федоров, Алексей Гребенщиков, Василий Рабцев) завоевала золотые медали. В серийном классе Павел Сумин прервал серию побед, заняв второе место, а в женских соревнованиях сразу две наши спортсменки поднялись на пьедестал – Наталья Васильева на вторую ступень и Ксения Гневкина на третью.
Фото: sport.nso.ru
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