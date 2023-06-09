ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Ростехнадзора

В Новосибирске Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового ЛДС «Сибирь-Арена», пишет Сиб.фм. Заключение, которое разрешает запуск ЛДС, Сибирское управление Ростехнадзора выдал 8 июня.

Как говорится в локументе, ледовая арена соответствует требованиям проектной документации. В частности, ведомство отмечает надлежащую энергетическую эффективность освещения на объекте.

Как рассказал Сиб.фм источник, чтобы подписать акт ввода ЛДС в эксплуатацию, не хватало именно этого заключения. При этом арена была готова к полноценной работе еще в феврале 2023 года.