18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Ростехнадзора

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фактически ледовая арена была готова к работе еще в феврале этого года.

nso.ru

В Новосибирске Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового ЛДС «Сибирь-Арена», пишет Сиб.фм. Заключение, которое разрешает запуск ЛДС, Сибирское управление Ростехнадзора выдал 8 июня.

Как говорится в локументе, ледовая арена соответствует требованиям проектной документации. В частности, ведомство отмечает надлежащую энергетическую эффективность освещения на объекте.

Как рассказал Сиб.фм источник, чтобы подписать акт ввода ЛДС в эксплуатацию, не хватало именно этого заключения. При этом арена была готова к полноценной работе еще в феврале 2023 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: