В День города новосибирцев приглашают на зарядку от Александра Карелина и Анны Кикиной

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и космонавтка Анна Кикина проведут для новосибирцев зарядку в честь 130-летия города.

Спортивное мероприятие состоится 25 июня на Михайловской набережной. Об этом изданию «АиФ — Новосибирск» сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова. Она рассказала, что пригласить Анну Кикину в родной город оказалось непростой задачей: «Поскольку после полета на орбиту она стала национальным достоянием. Пришлось через Роскосмос согласовывать ее участие в праздновании юбилея города».

Участие в зарядке уже подтвердил Александр Карелин. Планируется приезд еще нескольких известных спортсменов.

Фото: vk.com/roscosmos