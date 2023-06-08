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В День города новосибирцев приглашают на зарядку от Александра Карелина и Анны Кикиной

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Спортивное мероприятие для всех желающих состоится 25 июня на Михайловской набережной.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и космонавтка Анна Кикина проведут для новосибирцев зарядку в честь 130-летия города.

Спортивное мероприятие состоится 25 июня на Михайловской набережной. Об этом изданию «АиФ — Новосибирск» сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова. Она рассказала, что пригласить Анну Кикину в родной город оказалось непростой задачей: «Поскольку после полета на орбиту она стала национальным достоянием. Пришлось через Роскосмос согласовывать ее участие в праздновании юбилея города».

Участие в зарядке уже подтвердил Александр Карелин. Планируется приезд еще нескольких известных спортсменов.

Фото: vk.com/roscosmos

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