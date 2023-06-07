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Сын Виктора Толоконского стал новым гендиректором ФК «Новосибирск»

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Нового руководителя коллективу представил глава минспорта Сергей Ахапов.

nso.ru

«Алексей Викторович большую часть своей жизни посвятил развитию футбола, имеет хороший опыт управленческой работы. Его задача – поднять новосибирский футбол на достойный уровень, сделать так, чтобы наша академия успешно готовила своих воспитанников. Для этого все предпосылки в Новосибирской области есть: у нас хорошая инфраструктура – есть поля в разных районах города и области, отличный манеж, на котором будет уложено новое покрытие, у нас стабильное финансирование, которое позволяет развивать академию, выступать в турнирах по женскому и молодёжному футболу, ставить задачу выхода в ФНЛ-1», – отметил Сергей Ахапов.

Алексей Толоконский играл в мини-футбол, в различных должностях возглавлял ПМФК «Сибиряк», а также являлся начальником городского управления физкультуры и спорта. В своей новой должности, опираясь на многогранный управленческий опыт, призван выстроить эффективную структуру ФК «Новосибирск».

nso.ru

«Алексей Викторович большую часть своей жизни посвятил развитию футбола, имеет хороший опыт управленческой работы. Его задача – поднять новосибирский футбол на достойный уровень, сделать так, чтобы наша академия успешно готовила своих воспитанников. Для этого все предпосылки в Новосибирской области есть: у нас хорошая инфраструктура – есть поля в разных районах города и области, отличный манеж, на котором будет уложено новое покрытие, у нас стабильное финансирование, которое позволяет развивать академию, выступать в турнирах по женскому и молодёжному футболу, ставить задачу выхода в ФНЛ-1», – отметил Сергей Ахапов.

Алексей Толоконский играл в мини-футбол, в различных должностях возглавлял ПМФК «Сибиряк», а также являлся начальником городского управления физкультуры и спорта. В своей новой должности, опираясь на многогранный управленческий опыт, призван выстроить эффективную структуру ФК «Новосибирск».

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