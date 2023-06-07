Сын Виктора Толоконского стал новым гендиректором ФК «Новосибирск»

«Алексей Викторович большую часть своей жизни посвятил развитию футбола, имеет хороший опыт управленческой работы. Его задача – поднять новосибирский футбол на достойный уровень, сделать так, чтобы наша академия успешно готовила своих воспитанников. Для этого все предпосылки в Новосибирской области есть: у нас хорошая инфраструктура – есть поля в разных районах города и области, отличный манеж, на котором будет уложено новое покрытие, у нас стабильное финансирование, которое позволяет развивать академию, выступать в турнирах по женскому и молодёжному футболу, ставить задачу выхода в ФНЛ-1», – отметил Сергей Ахапов.

Алексей Толоконский играл в мини-футбол, в различных должностях возглавлял ПМФК «Сибиряк», а также являлся начальником городского управления физкультуры и спорта. В своей новой должности, опираясь на многогранный управленческий опыт, призван выстроить эффективную структуру ФК «Новосибирск».