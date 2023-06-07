Новосибирские легкоатлеты привезли двадцать три медали из Иркутска

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике прошли в Иркутске.
География соревнований: Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области. Порядка 700 спортсменов вели борьбу в ряде беговых и технических дисциплин королевы спорта. На чемпионате выступили взрослые атлеты; на первенстве – их младшие товарищи, которые разыграли награды в четырех возрастных группах: юниоры и юниорки до 23 и до 20 лет, юноши и девушки до 18 и до 16 лет.
По итогам окружного чемпионата новосибирцы завоевали 7 наград, из них – 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы.
Чемпионат СФО
1 место – Размыслова Яна (толкание ядра)
1 место – Размыслова Яна (метание копья)
1 место – Руденко Ксения (бег на 200 метров)
1 место – Шнайдер Марк (прыжки в высоту)
2 место – Батажев Александр (бег на 1500 метров)
3 место – Руденко Ксения (бег на 100 метров)
3 место – Батажев Александр (бег на 800 метров)
В рамках первенства сборная Новосибирской области заработала 16 медалей, в том числе по 5 золотых и серебряных, а также 6 бронзовых.
Первенство СФО
Юниоры/юниорки до 23 лет
1 место – Будяковский Кирилл (бег на 1500 метров)
1 место – Бабочкина Полина (бег на 100 метров)
1 место – Кислюк Анна (бег на 100 метров с барьерами)
1 место – Бабочкина Полина (бег 200 метров)
1 место – Ващук Александр (бег 5000 метров)
2 место – Сигунова Ника (бег на 1500 метров)
2 место – Первушина Виктория (бег 100 метров с барьерами)
2 место – Сигунова Ника (бег на 5000 метров)
3 место – Ващук Александр (бег на 1500 метров)
3 место – Рахимов Ростислав (бег на 110 метров с барьерами)
Юноши/девушки до 18 лет
3 место – Теренин Иван (прыжки в высоту)
3 место – Прошунина Анна (толкание ядра)
Юноши/девушки до 16 лет
2 место – Устюжанин Вячеслав (метание копья)
2 место – Осоргина Екатерина (бег на 300 метров с барьерами)
3 место – Какоша Вероника (бег на 1500 метров)
3 место – сборная НСО, в ее составе Елькина Валерия, Осоргина Екатерина, Кужакова Анастасия, Стрельникова Ева (эстафета 4 по 100 метров).
Итого у нас в общей сложности 23 медали – 9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.
Фото: минспорта Новосибирской области
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