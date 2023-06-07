Новосибирские легкоатлеты привезли двадцать три медали из Иркутска

География соревнований: Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области. Порядка 700 спортсменов вели борьбу в ряде беговых и технических дисциплин королевы спорта. На чемпионате выступили взрослые атлеты; на первенстве – их младшие товарищи, которые разыграли награды в четырех возрастных группах: юниоры и юниорки до 23 и до 20 лет, юноши и девушки до 18 и до 16 лет.

По итогам окружного чемпионата новосибирцы завоевали 7 наград, из них – 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы.