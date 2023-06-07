Два колеса и море радости: новосибирцы отметили День велосипедиста

Жители региона устроили массовый велопробег.
Новосибирская область присоединилась к II Всероссийской массовой велосипедной гонке. На велосипедные дистанции вышли более 600 жителей региона.
II Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста» проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На старты в районах Новосибирской области вышли более 600 любителей и спортсменов велосипедного спорта. Дети смогли преодолеть дистанции от 200 метров до 2 500 в зависимости от возрастной категории, самые юные стартовали на беговелах. Детские дистанции были ранообразными: где-то просто гонки, а где-то участникам было необходимо преодолеть целую полосу препятствий. Для более взрослых участников массовой гонки были предусмотрены дистанции от 1500 до 15 000 метров.
Центральный старт в этом году принимал Краснообск. Заезды прошли в нескольких категориях. Самым малочисленным стал заезд спортсменов на беговелах: всего один отважный спортсмен, мальчик Миша, которому на днях исполнилось четыре года, вышел на старт.
Кубки и медали получили победители и призеры во всех возрастных категориях.
Фото: sport.nso.ru
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