Два колеса и море радости: новосибирцы отметили День велосипедиста

Центральный старт в этом году принимал Краснообск. Заезды прошли в нескольких категориях. Самым малочисленным стал заезд спортсменов на беговелах: всего один отважный спортсмен, мальчик Миша, которому на днях исполнилось четыре года, вышел на старт.

Кубки и медали получили победители и призеры во всех возрастных категориях.

Фото: sport.nso.ru