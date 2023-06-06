В футбольном клубе «Новосибирск» сменился главный тренер

Главным тренером футбольного клуба «Новосибирск» стал Михаил Сальников, сообщили в пресс-службе ФК. С 2022 года он является седьмым тренером ФК, пишет «МК в Новосибирске».

4 июня, сезон для футбольного клуба «Новосибирск» завершился поражением. Команда проиграла «Тюмени» со счетом 0:2. После игры у команды прошло собрание, на котором спортсменам в качестве нового главного тренера был представлен 48-летний Михаил Сальников.

Ранее он работал в ФК «Челябинск» и «Велес». В сезоне 2021/2022 годов Михаила Сальникова признавали лучшим тренером своей группы.

Фото: vk.com/fcnsk