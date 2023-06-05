Почти 4 тысячи новосибирцев вопреки аномальной жаре вышли на дистанции в рамках «ЗаБег.РФ»

Новосибирская область в седьмой раз присоединилась к большому спортивному празднику, который проходит практически во всех регионах страны. Любители бега могли выбрать различные дистанции – 10, 5 и 1 км. Вместе с легкоатлетами стартовали и поклонники северной ходьбы (5 км). Главным событием дня традиционно стали соревнования на полумарафонской дистанции – 21,1 км.

В этом году начало полумарафона в Новосибирске перенесли на утро в связи с жаркими погодными условиями. Старт на самой массовой дистанции 5 километров дал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. «Все без исключения сегодня проявили огромную силу воли. Рад, что с каждым годом любителей легкой атлетики и здорового образа жизни становится больше. Новосибирская область – спортивный регион, это подтверждает и то, что мы с самого начала реализации забега принимаем участие в этом легкоатлетическом празднике!», – отметил Сергей Нелюбов, обращаясь к участникам.