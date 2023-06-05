Почти 4 тысячи новосибирцев вопреки аномальной жаре вышли на дистанции в рамках «ЗаБег.РФ»

Главным событием дня стали соревнования на полумарафонской дистанции — 21,1 км.
Новосибирская область в седьмой раз присоединилась к большому спортивному празднику, который проходит практически во всех регионах страны. Любители бега могли выбрать различные дистанции – 10, 5 и 1 км. Вместе с легкоатлетами стартовали и поклонники северной ходьбы (5 км). Главным событием дня традиционно стали соревнования на полумарафонской дистанции – 21,1 км.
В этом году начало полумарафона в Новосибирске перенесли на утро в связи с жаркими погодными условиями. Старт на самой массовой дистанции 5 километров дал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. «Все без исключения сегодня проявили огромную силу воли. Рад, что с каждым годом любителей легкой атлетики и здорового образа жизни становится больше. Новосибирская область – спортивный регион, это подтверждает и то, что мы с самого начала реализации забега принимаем участие в этом легкоатлетическом празднике!», – отметил Сергей Нелюбов, обращаясь к участникам.
Стартовый городок расположился на площади им. А. Г. Пименова. Здесь разместились интерактивные локации для бегунов и болельщиков: концертные номера, выставка-продажа спортивного питания, мастер-классы от ведущих специалистов кроссфита и экстремального спорта, детская площадка, фотозона, фудкорты и многое другое. Для комфортного прохождения дистанций организаторами на протяжении всей трассы были предусмотрены водные пункты освежения, питьевая вода, батончики, лед.
Полумарафон «ЗаБег.РФ», проходящий в нашем регионе при поддержке правительства Новосибирской области, нацелен на привлечение как можно большего числа граждан, взрослых и маленьких, к занятиям легкой атлетикой и здоровому образу жизни. По результатам забега на каждой дистанции определены победители и призеры в мужском и женском зачетах – как в абсолютном первенстве, так и в возрастных группах. Маршрут прошел по ул. Кирова, Октябрьской магистрали и ул. Каменской – мимо здания законодательного собрания региона, академического молодежного театра «Глобус», католического собора Преображения Господня, Новосибирского академического театра оперы и балета. Один круг составил 5 км.
После подведения итогов забега будет выбран самый активный из субъектов РФ, названа беговая столица России-2023. Столица определяется по трем критериям: первый – средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками забега в данном населенном пункте. Второй – соотношение числа участников и общего населения города. Третий – средняя скорость бега всех атлетов, вышедших на дистанции.
Фото: nso.ru
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