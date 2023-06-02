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В Ленинском районе Новосибирска открылся новый зал вольной борьбы

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин назвал этот зал отличным вариантом для начинающих.

В Новосибирской области открылся новый спортивный зал площадью 350 квадратных метров на улице Стартовой. В микрорайоне – высокая плотность застройки и небольшое количество спортивных объектов, поэтому зал будет востребован жителями. На открытии выступавшие выражали благодарность министерству физической культуры и спорта, которое откликнулось на инициативу тренеров.

Зал оборудован раздевалками, душевыми, в нём уже проходят тренировки по вольной борьбе. Осенью будет произведён новый набор. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин назвал зал отличным вариантом для начинающих и лучшим подарком юному поколению в День защиты детей.

Большая площадь зала позволяет тренерам вести массовую селекцию, планируется, что в нём будут заниматься несколько групп общей численностью около 150 человек. Отделение вольной борьбы открыто в областной школе единоборств с 1 марта 2023 года. На данный момент в отделении трудоустроено два тренера-преподавателя и один инструктор, общее количество занимающихся 36 человек. Для оснащения групп министерством во втором полугодии запланирована закупка оборудования и инвентаря.

Фото: nso.ru

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