В Ленинском районе Новосибирска открылся новый зал вольной борьбы

Большая площадь зала позволяет тренерам вести массовую селекцию, планируется, что в нём будут заниматься несколько групп общей численностью около 150 человек. Отделение вольной борьбы открыто в областной школе единоборств с 1 марта 2023 года. На данный момент в отделении трудоустроено два тренера-преподавателя и один инструктор, общее количество занимающихся 36 человек. Для оснащения групп министерством во втором полугодии запланирована закупка оборудования и инвентаря.

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