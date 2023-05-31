Глава регионального минспорта Сергей Ахапов: «Самбо успешно развивается на территории Новосибирской области»

Министр спорта встретился с руководителями региональной федерации самбо, чтобы обсудить подготовку тренеров, развитие самбо в школах и в вузах и другие перспективы.
Открытие новых залов в районах Новосибирской области, подготовка тренеров, развитие самбо в школах и в вузах – это лишь часть планов по развитию самбо на территории региона, которые были озвучены на встрече министра спорта Сергея Ахапова с руководителями Новосибирской региональной федерации самбо. Федерация планирует изменить свою структуру, чтобы работа стала более эффективной.
На общем собрании Новосибирской региональной федерации самбо её президент Станислав Колесников был единогласно переизбран руководителем федерации на новый четырёхлетний срок. Также было принято решение о введении должностей вице-президентов. Ими были избраны Сергей Карпов, Роман Гуща и Вячеслав Горшков. Они побывали на встрече у Сергея Ахапова в министерстве спорта Новосибирской области.
– Самбо успешно развивается на территории Новосибирской области. У нас отличная материально-техническая база, которая признаётся одной из лучших в стране. Спортивный календарь наполнен и обеспечен, федерация активно работает по развитию самбо в районах, реализуются всероссийские проекты. Мы готовы поддерживать ваши начинания, тем более они направлены на развитие детского спорта и воспитание патриотизма, – отметил Сергей Ахапов.
Руководители Новосибирской региональной федерации самбо поделились планами на будущее. В этом году планируется открытие новых залов в Бердске и Чулыме. Сейчас самбо развивается в 13 районах региона. Чтобы расширить представительство и активизировать работу на местах предполагается открыть муниципальные отделения федерации. Это повысит ответственность специалистов в районах, позволит более эффективно реализовывать их инициативы.
Остро стоит вопрос подготовки педагогов и тренеров. Для качественной подготовки кадров обсуждается включение в программу обучения специалистов физической культуры и спорта (бакалавриата и магистратуры) в НГПУ модуля «самбо». Запланировано проведение в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» на базе образовательного парка имени Олега Кошевого семинара повышения квалификации для учителей физической культуры Новосибирской области, реализующих образовательные программы по самбо в рамках проекта «Самбо в школу» на постоянной основе.
Кроме того, планируется увеличение количества соревнований и числа участников в рамках Школьной лиги самбо и Студенческой лиги самбо.
Фото: sport.nso.ru
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