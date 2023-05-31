Глава регионального минспорта Сергей Ахапов: «Самбо успешно развивается на территории Новосибирской области»

Открытие новых залов в районах Новосибирской области, подготовка тренеров, развитие самбо в школах и в вузах – это лишь часть планов по развитию самбо на территории региона, которые были озвучены на встрече министра спорта Сергея Ахапова с руководителями Новосибирской региональной федерации самбо. Федерация планирует изменить свою структуру, чтобы работа стала более эффективной.

На общем собрании Новосибирской региональной федерации самбо её президент Станислав Колесников был единогласно переизбран руководителем федерации на новый четырёхлетний срок. Также было принято решение о введении должностей вице-президентов. Ими были избраны Сергей Карпов, Роман Гуща и Вячеслав Горшков. Они побывали на встрече у Сергея Ахапова в министерстве спорта Новосибирской области.

– Самбо успешно развивается на территории Новосибирской области. У нас отличная материально-техническая база, которая признаётся одной из лучших в стране. Спортивный календарь наполнен и обеспечен, федерация активно работает по развитию самбо в районах, реализуются всероссийские проекты. Мы готовы поддерживать ваши начинания, тем более они направлены на развитие детского спорта и воспитание патриотизма, – отметил Сергей Ахапов.