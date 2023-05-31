В Новосибирске открыли спортивный комплекс с медицинским центром и школой карате

Площадь нового спорткомплекса в Кировском районе составляет порядка тысячи квадратных метров.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, депутат заксобрания Евгений Подгорный, заместитель директора ГАУ НСО «Спортивная школа Олимпийского резерва по каратэ» Евгений Макарьев, директор Регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва Вячеслав Братцев и другие почетные гости.
«Мы, безусловно, поддержали инициативу нашей школы по карате и профильной спортивной федерации. Год назад они к нам обратились и отметили, что в большом микрорайоне, который активно продолжает строиться и заселяться, в том числе семьями с детьми, пока нет ни одного спортивного сооружения. В последние годы строительство и реконструкция объектов у нас активно ведется, в частности, в рамках национального проекта «Демография». Но благодаря таким инициативам количество объектов растет еще быстрее. В этот раз в проекте был задействован частный бизнес, при содействии которого в кратчайшие сроки был простроен этот спорткомплекс. Карате – один из базовых видов спорта в нашей области, на счету наших каратистов – множество наград, завоеванных на самых престижных турнирах национального и международного уровней. Несомненно, скоро в этом зале силами высококлассных тренеров будет подготовлен достойный резерв. Кроме того, новый объект станет точкой притяжения многих жителей данного микрорайона», – отметил Сергей Ахапов.
В новым спортивном центре, получившем название «На Матрешках», заниматься могут все желающие: в большом зале расположены десятки тренажеров. Среди них – оборудование для силовой подготовки, велосипедные и гребные тренажеры, беговые дорожки и т.п. В целом площадь спортивного комплекса – со всеми залами, раздевалками, душевыми, медицинским центром, подсобными помещениями – составляет порядка тысячи квадратных метров.
Сегодня здесь обучаются карате под руководством профессиональных тренеров 50 юных спортсменов в возрасте от 4 до 18 лет (самые маленькие проходят подготовку в школе спортивного развития). Также здесь занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: nso.ru
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