В Новосибирске открыли спортивный комплекс с медицинским центром и школой карате

«Мы, безусловно, поддержали инициативу нашей школы по карате и профильной спортивной федерации. Год назад они к нам обратились и отметили, что в большом микрорайоне, который активно продолжает строиться и заселяться, в том числе семьями с детьми, пока нет ни одного спортивного сооружения. В последние годы строительство и реконструкция объектов у нас активно ведется, в частности, в рамках национального проекта «Демография». Но благодаря таким инициативам количество объектов растет еще быстрее. В этот раз в проекте был задействован частный бизнес, при содействии которого в кратчайшие сроки был простроен этот спорткомплекс. Карате – один из базовых видов спорта в нашей области, на счету наших каратистов – множество наград, завоеванных на самых престижных турнирах национального и международного уровней. Несомненно, скоро в этом зале силами высококлассных тренеров будет подготовлен достойный резерв. Кроме того, новый объект станет точкой притяжения многих жителей данного микрорайона», – отметил Сергей Ахапов.