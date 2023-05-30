Новосибирцев приглашают познакомиться с возможностями спортивных школ региона

В преддверии Международного дня защиты детей спортивные учреждения Новосибирской области провели День открытых дверей. 29 мая в спортивных школах состоялись открытые тренировки, мастер-классы, экскурсии, где гости могли задать вопросы тренерам, попробовать свои силы в тех или иных видах спорта. Помимо этого, подобные мероприятия пройдут и в летний период времени.

«В День открытых дверей ознакомиться с деятельностью спортивных школ могли те, кто находится в поиске спортивной секции для своего ребенка, а также те, кто хотел бы попробовать себя в другом виде спорта. Мы традиционно проводим такие мероприятия в наших учреждениях для того, чтобы за время летних каникул ребята и их родители могли определиться в какую секцию хотят записаться. Двери наших учреждений всегда открыты, и специалисты готовы ответить на вопросы родителей. Кроме этого, в течение лета новосибирцы смогут ознакомиться с возможностями спортивных школ и на других мероприятиях. Так, 1 июня в зоопарке будут представлены площадки четырех наших школ, а в августе – большая часть наших учреждений будет представлена в рамках празднования Дня физкультурника», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.