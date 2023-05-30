Новосибирцев приглашают познакомиться с возможностями спортивных школ региона

Летом в спортшколах планируют проводить открытые тренировки, экскурсии и мастер-классы.
В преддверии Международного дня защиты детей спортивные учреждения Новосибирской области провели День открытых дверей. 29 мая в спортивных школах состоялись открытые тренировки, мастер-классы, экскурсии, где гости могли задать вопросы тренерам, попробовать свои силы в тех или иных видах спорта. Помимо этого, подобные мероприятия пройдут и в летний период времени.
«В День открытых дверей ознакомиться с деятельностью спортивных школ могли те, кто находится в поиске спортивной секции для своего ребенка, а также те, кто хотел бы попробовать себя в другом виде спорта. Мы традиционно проводим такие мероприятия в наших учреждениях для того, чтобы за время летних каникул ребята и их родители могли определиться в какую секцию хотят записаться. Двери наших учреждений всегда открыты, и специалисты готовы ответить на вопросы родителей. Кроме этого, в течение лета новосибирцы смогут ознакомиться с возможностями спортивных школ и на других мероприятиях. Так, 1 июня в зоопарке будут представлены площадки четырех наших школ, а в августе – большая часть наших учреждений будет представлена в рамках празднования Дня физкультурника», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева познакомили гостей с основами конкура, выездки, сотрудники СШОР провели экскурсию, показали, как ухаживают за лошадями. Встречи проходили утром и днём, в общей сложности их посетили около 40 человек. В спортивной школе самбо провели экскурсию по залам, познакомили с тренерами и провели мастер-класс. Пока родители изучали возможности школы, ребята вместе с юными самбистами принимали участие в разминке, перетягивании каната, поиграли в игры, а затем смогли попробовать себя и в тренировке. В спортивной школе олимпийского резерва по стрелковым видам спорта посетители побывали на тренировке по пулевой стрельбе и стрельбе из лука.
Школа олимпийского резерва по фехтованию встретила гостей на открытых тренировках в спортивном комплексе на ул. Тюленина, 27, а также в региональном центре фехтования Станислава Позднякова. В школе олимпийского резерва по биатлону состоялась экскурсия по музею комплекса. В центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного прошли две открытые тренировки по спортивной гимнастике и занятия по общефизической подготовке. В перерывах тренеры подробно рассказали о программе подготовки, которая начинается для детей от 4 лет. Прошел открытый урок в спортивной школе по шахматам, где дошкольники на уроке решали шахматные задачи на простейшие комбинации.
Также открытые тренировки и мастер-классы прошли в спортивных школах по сноуборду, лыжному спорту, в центре адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области, спортивных школах по волейболу, хоккею, каратэ, Академии ФК «Новосибирск», других спортивных учреждениях региона.
Фото: nso.ru
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