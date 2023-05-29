В Новосибирске прошел Кубок по единоборствам «Чемпионы вызывают чемпионов»

В РЦВ «Локомотив-Арена» прошёл зрелищный турнир по единоборствам. Кубок Новосибирской области памяти Сергея Лукинского «Чемпионы вызывают чемпионов» собрал титулованных атлетов из России, Киргизии и Таджикистана.

Кубок Новосибирской области по единоборствам «Чемпионы вызывают чемпионов» прошел в третий раз. Он посвящён памяти известного спортивного журналиста Сергея Лукинского, который ушёл из жизни в 2019 году.

В этом году соревнования собрали сильный состав любителей и профессионалов, что отметил на открытии заместитель министра спорта Новосибирской области Олег Савонин.

– На территории нашего региона проводится большое количество спортивных мероприятий. Сегодняшний турнир отличает участие в нём мастеров высшего уровня. Среди участников заслуженный мастер спорта Максим Шабуров, мастера международного класса, чемпионы мира, победители чемпионатов и первенств России. Кубок «Чемпионы вызывают чемпионов» показывает каким разным и ярким бывает спорт, и я призываю всех заниматься физкультурой и спортом, – обратился к собравшимся Олег Савонин.