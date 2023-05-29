В Новосибирске прошел Кубок по единоборствам «Чемпионы вызывают чемпионов»

Среди выступавших были чемпионы мира и победитель Паралимпийских игр.
В РЦВ «Локомотив-Арена» прошёл зрелищный турнир по единоборствам. Кубок Новосибирской области памяти Сергея Лукинского «Чемпионы вызывают чемпионов» собрал титулованных атлетов из России, Киргизии и Таджикистана.
Кубок Новосибирской области по единоборствам «Чемпионы вызывают чемпионов» прошел в третий раз. Он посвящён памяти известного спортивного журналиста Сергея Лукинского, который ушёл из жизни в 2019 году.
В этом году соревнования собрали сильный состав любителей и профессионалов, что отметил на открытии заместитель министра спорта Новосибирской области Олег Савонин.
– На территории нашего региона проводится большое количество спортивных мероприятий. Сегодняшний турнир отличает участие в нём мастеров высшего уровня. Среди участников заслуженный мастер спорта Максим Шабуров, мастера международного класса, чемпионы мира, победители чемпионатов и первенств России. Кубок «Чемпионы вызывают чемпионов» показывает каким разным и ярким бывает спорт, и я призываю всех заниматься физкультурой и спортом, – обратился к собравшимся Олег Савонин.
Турнир включал 12 поединков в разных видах спорта: бокс, тайский бокс, кикбоксинг (К-1), ММА, рукопашный бой, киокусинкай (каратэ), фехтование на колясках (спорт ПОДА), тхэквондо МФТ.
Первыми на ринг вышли мастера ММА. Ислам Садирбеков из Киргизии, побеждавший в грепплинге и панкратионе, противостоял мастеру спорта по панкратиону из Новосибирской области Дмитрию Кунгурову. За 2 минут 40 секунд победу удушающим приемом одержал Ислам Садирбеков.
Бой мастеров рукопашного боя Никиты Пичуляка из Магнитогорска и новосибирца Егора Иволги длился все три отведённых на него раунда. Наш спортсмен одержал победу над чемпионом УрФО.
Гости отпраздновали победу в третьем бою, в котором встречались мастера тхэквондо МФТ. Чемпион Европы и чемпион России Алексей Ким из Тамбова превзошёл молодого призёра чемпионата страны из Новосибирской области Даниила Анисимова.
Егор Чижиков из Кольцово вернул паритет хозяевам. В бою по тайскому боксу наш молодой кандидат в мастера спорта встречался с более искушённым победителем всероссийских турниров Романом Макеевым из Томска. В обоюдном обмене жёсткими ударами оба спортсмена получили рассечения. Раздельным решением судьи отдали победу Чижикову, который был активнее в концовке боя.
В кикбоксинге (раздел К-1) встречались спортсмены из Томска и Красноярска. Во втором раунде томич Вячеслав Манохин досрочно завершил бой, уложив на пол ударом ногой Эйнура Гасанова.
Следующий поединок выделялся из общего ряда. На помост вышли новосибирские мастера фехтования в колясках – чемпион Паралимпийских игр Максим Шабуров и призёр чемпионатов мира и Европы Михаил Карпов. Опытные мастера соперничали в фехтовании на шпагах, в котором Шабуров является более искушённым бойцом. Однако Карпов навязал абсолютно равную борьбу. При счёте 14:14 Шабуров оказался хладнокровнее и выиграл решающий удар.
В бою по киокусинкай встретились мастера спорта России Иван Климентьев из Алтайского края и Дмитрий Мокин из Новосибирской области. На протяжении трёх раундов соперники изматывали друг друга мощными ударами, раздельным решением судей судьи отдали победу Климентьеву.
Чемпион мира по вовинам вьет во дао Арман Асоян встречался с победителем первенства России по панкратиону Иваном Архиповым. Бойцы из Новосибирской области соперничали в кикбоксинге (раздел К-1). Раздельным решением судей победа была присуждена Асояну.
В поединке по правилам ММА встретились профессионалы Иван Кислицын из Красноярского края и кемеровчанин Максим Кирзо. Спустя полторы минуты Кирзо завершил бой, нанеся серию мощных ударов.
Ещё один бой в кикбоксинге (раздел К-1) вывел на ринг новосибирцев. Поединок тяжеловесов Александра Царёва и Ильи Маюрова завершился техническим нокаутом за 15 секунд до окончания третьего раунда. В 41 год Александр Царёв показал, как сохранять отменную физическую форму и желание побеждать в любых единоборствах. Он является победителем турниров по полноконтактному каратэ, рукопашному бою, панкратиону, ММА и К-1.
Международной встречей стал бой боксёров. Эрадж Насретдинов из Таджикистана вышел на ринг против трёхкратного победителя первенства Европы Даниила Тетерева из России, который является воспитанником нашего клуба «Чкаловец». Сибиряк действовал точнее, активнее, наращивал преимущество по ходу боя и выиграл единогласным решением судей.
И в главном бою вечера встретились профессионалы ММА с солидным послужным списком – Анатолий Надратовский из Иркутска и Александр Педусон из Новосибирска. Они бились по правилам любительских поединков. Перед турниром бойцы обменялись колкими репликами на пресс-конференции и практически устроили досрочный бой. В ринге их противостояние продлилось 47 секунд. Педусон начал атаку двумя мощными ударами коленом, бросил соперника на настил ринга и после серии сокрушительных ударов в добивании судья остановил бой.
Фото: sport.nso.ru
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