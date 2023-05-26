18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

В Новосибирске откроют летний сезон парковой гимнастики

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

На оздоровительную гимнастику в Центральном парке приглашаются все желающие.

pxhere.com

В среду, 31 мая, в 9.30 в Центральном парке состоится открытие летнего сезона парковой гимнастики, сообщает Официальный сайт города Новосибирска.

При поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска парковую гимнастику проводит автор методики оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.

Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих, без возрастных ограничений. Разработанная Владимиром Ефремовым система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.

Сбор участников — у фонтана.

Занятия будут проходить все лето:

— каждую среду в 9.30 в Центральном парке;

— каждую среду в 17.00 на аллее на ул. Вертковской (Дом радио);

— каждую пятницу в 11.00 в Первомайском районе, ул. Эйхе, 1 (Дом молодежи).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: