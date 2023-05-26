В Новосибирске откроют летний сезон парковой гимнастики

На оздоровительную гимнастику в Центральном парке приглашаются все желающие.
В среду, 31 мая, в 9.30 в Центральном парке состоится открытие летнего сезона парковой гимнастики, сообщает Официальный сайт города Новосибирска.
При поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска парковую гимнастику проводит автор методики оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.
Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих, без возрастных ограничений. Разработанная Владимиром Ефремовым система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.
Сбор участников — у фонтана.
Занятия будут проходить все лето:
— каждую среду в 9.30 в Центральном парке;
— каждую среду в 17.00 на аллее на ул. Вертковской (Дом радио);
— каждую пятницу в 11.00 в Первомайском районе, ул. Эйхе, 1 (Дом молодежи).
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