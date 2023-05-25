В Новосибирской области состоялись всероссийские соревнования по чир спорту

Минувший турнир не оставил в стороне никого: тогда как самые подготовленные участники оттачивали мастерство с себе подобными и более сильными конкурентами, менее опытные спортсмены, в том числе начинающие, также получили право выйти на большой подиум. Для такой категории участников в рамках Всероссийских соревнований был проведен фестиваль «Кубок Дружбы», где выступили 1083 спортсмена из 14 субъектов РФ.

«Проведение официальных соревнований столь высокого статуса и фестиваля, несомненно, дало мощный мотивационный толчок к развитию и дальнейшему росту спортивного мастерства начинающих команд из азиатской части России», – сообщает нам Федерация чир спорта НСО.

Достойную оценку событиям дал член президиума Союза чир спорта и чирлидинга России Роман Петросян.

– Чир спорт как отдельный вид спорта – явление для нашей страны относительно молодое, – отмечает московский гость. – Однако во многих регионах он сегодня уже довольно высоко держит планку, и Новосибирская область не исключение. Чувствуется, что люди здесь всей душой болеют за свое дело. Прекрасно организован турнир, замечательная живая атмосфера в зале, активные болельщики. От души желаю новосибирцам дальнейших успехов – и на спортивной арене, и в организации подобных мероприятий. Не сомневаюсь, что каждый увезет с собой после этих соревнований только самые добрые и яркие впечатления.