В Новосибирской области состоялись всероссийские соревнования по чир спорту

В истории чир спорта это были крупнейшие состязания, которые когда-либо доводилось принимать нашему региону.
Всероссийские соревнования по чир спорту собрали на новосибирской арене представителей 66 спортивных клубов из 23 субъектов РФ. За два дня состоялось 468 стартов. Мастерство в общей сложности – сольно, в парах и группами – показали 1446 спортсменов от мала до велика.
Состоялся турнир в спорткомплексе «Александрит». Чир спорт в нашем регионе активно развивается порядка 15 лет, наши спортсмены все громче заявляют о себе на соревнованиях Сибирского федерального округа, на Кубках, чемпионах и первенствах страны.
Регулярно проходят различные соревнования и у нас, но самыми масштабными из них до сих пор оставались чемпионат и первенство СФО. Теперь же, с учетом нашего организационного опыта, возросшего уровня мастерства спортсменов-новосибирцев и всеобщего желания двигаться дальше, Федерация чирлидинга и чир спорта России удостоила Новосибирск почетного права: впервые принять на своей территории официальные всероссийские старты. О том же, какой к ним был провялен интерес, свидетельствуют уже вышеназванные цифры.
Привлекательности турниру добавил статус «мастерского». Это значит, что по его итогам участники могли повысить спортивные разряды, в том числе выполнить норматив мастера спорта России.
– Событие такого масштаба – это, безусловно, для нас большой праздник и такая же большая ответственность, – комментирует президент Федерации чир спорта Новосибирской области Светлана Москвина. – Постарались максимально вложить силы, сделать всё, чтобы праздник удался. Очень надеемся, что эти старты хорошо зарекомендуют себя и станут традиционными. По ходу событий мы продолжаем учиться, наши более опытнее коллеги из других регионов, в том числе из Москвы, делятся с нами своими секретами, что-то подсказывают. В общем, учимся и растем! Конечно, для новосибирских спортсменов эти соревнования – тоже хороший урок. Здесь представлены очень сильные команды, самыми главными нашими соперниками являются Москва и Санкт-Петербург, великолепную школу чир спорта демонстрирует Тверь, из сибирских регионов – Хакасия и Красноярский край.
Минувший турнир не оставил в стороне никого: тогда как самые подготовленные участники оттачивали мастерство с себе подобными и более сильными конкурентами, менее опытные спортсмены, в том числе начинающие, также получили право выйти на большой подиум. Для такой категории участников в рамках Всероссийских соревнований был проведен фестиваль «Кубок Дружбы», где выступили 1083 спортсмена из 14 субъектов РФ.
«Проведение официальных соревнований столь высокого статуса и фестиваля, несомненно, дало мощный мотивационный толчок к развитию и дальнейшему росту спортивного мастерства начинающих команд из азиатской части России», – сообщает нам Федерация чир спорта НСО.
Достойную оценку событиям дал член президиума Союза чир спорта и чирлидинга России Роман Петросян.
– Чир спорт как отдельный вид спорта – явление для нашей страны относительно молодое, – отмечает московский гость. – Однако во многих регионах он сегодня уже довольно высоко держит планку, и Новосибирская область не исключение. Чувствуется, что люди здесь всей душой болеют за свое дело. Прекрасно организован турнир, замечательная живая атмосфера в зале, активные болельщики. От души желаю новосибирцам дальнейших успехов – и на спортивной арене, и в организации подобных мероприятий. Не сомневаюсь, что каждый увезет с собой после этих соревнований только самые добрые и яркие впечатления.
В рамках открытия соревнований Роман Петросян вручил удостоверение мастера спорта России и соответствующий знак новосибирской спортсменке Валерии Селяниной, в активе которой – золото Кубка России и награды других крупных турниров. Звание мастера также недавно присвоено Никите Коноплеву, в паре с которым Валерия добывала означенное золото.
Сборная Новосибирской области по итогам соревнований заняла первое общекомандное место.
Фото: minobr.nso.ru
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