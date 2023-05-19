В выставочном зале Государственного архива Новосибирской области состоялась презентация книги «Хоккей больше чем игра»

«При подготовке издания были использованы документы архивных фондов Государственного архива Новосибирской области, благодаря которым мы сейчас знаем точное количество мест в ЛДС «Сибирь», состав команды «Динамо» в розыгрыше кубка города по хоккею в 1948 году, которая заняла первое место, а также много других интересных фактов», – отметил в приветственном слове начальник управления государственной архивной службы Новосибирской области Константин Захаров.

В книге представлены фотографии, многие из которых ранее не были известны широкой аудитории, а также архивные документы по истории возникновения и развития хоккея с шайбой в Новосибирской области. Материалы наиболее полно раскрывают историю не только профессионального, но и массового любительского, детского хоккея.