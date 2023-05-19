В выставочном зале Государственного архива Новосибирской области состоялась презентация книги «Хоккей больше чем игра»

В издании раскрывается история не только профессионального, но и массового любительского, детского хоккея.
«При подготовке издания были использованы документы архивных фондов Государственного архива Новосибирской области, благодаря которым мы сейчас знаем точное количество мест в ЛДС «Сибирь», состав команды «Динамо» в розыгрыше кубка города по хоккею в 1948 году, которая заняла первое место, а также много других интересных фактов», – отметил в приветственном слове начальник управления государственной архивной службы Новосибирской области Константин Захаров.
В книге представлены фотографии, многие из которых ранее не были известны широкой аудитории, а также архивные документы по истории возникновения и развития хоккея с шайбой в Новосибирской области. Материалы наиболее полно раскрывают историю не только профессионального, но и массового любительского, детского хоккея.
В презентации принял участие почетный вице-президент Федерации хоккея России, член Правления Федерации хоккея России, президент Федерации хоккея Новосибирской области Юрий Карандин. В частности, он подчеркнул особую значимость того, что отдельное внимание авторы издания уделили легендарному турниру «Золотая шайба», а также поделился своими собственными интеренсыми воспоминаниями о тренировках игроков.
«В 30-градусный мороз играли три периода по 20 минут, при – 35-ти градусах – четыре периода по 15 минут, если было холоднее, то тренировались шесть периодов по 10 минут. Представьте, в какие морозы мы играли! Носки мы не одевали. Мы брали газетку, оборачивали ногу, и так она сохраняла тепло. Снаряжение было самодельное, площадки организовывали сами», – рассказал Юрий Карандин.
Электронная версия издания «Хоккей больше чем игра» доступна бесплатно в «Мультимедийном архиве Новосибирской области».
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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