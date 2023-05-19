Новосибирские спортсмены привезли 14 медалей с международных соревнований по киокусинкай Belarus Open Cup 2023

Участие в соревнованиях, а проходили они в дисциплине «синкёкусинкай» в Минске, приняло более 700 атлетов из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России. Команду Новосибирской области представили 18 спортсменов, большинство из них вернулись домой с наградами, завоеванными в разных возрастных и весовых категориях, а также в индивидуальном и групповом ката (техника).