Новосибирские спортсмены привезли 14 медалей с международных соревнований по киокусинкай Belarus Open Cup 2023

«Открытый Кубок Беларуси 2023» принес новосибирцам четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых медали.
Участие в соревнованиях, а проходили они в дисциплине «синкёкусинкай» в Минске, приняло более 700 атлетов из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России. Команду Новосибирской области представили 18 спортсменов, большинство из них вернулись домой с наградами, завоеванными в разных возрастных и весовых категориях, а также в индивидуальном и групповом ката (техника).
1место – Свиридов Роман (юноши 12–13 лет, в/ к 40 кг)
1место – Козловский Всеволод (юноши 14–15 лет, в/к 55 кг)
1 место – Магурдумян Давид (мужчины, ката)
1 место – Козловский Всеволод, Кононов Роман, Мяло Кирилл (юниоры 16–17 лет, ката – группа)
2 место – Тихонов Тимофей (юниоры 16–17 лет, в/к 65 кг)
2 место – Березова Екатерина (женщины, в/к 50 кг)
2 место – Пузь Данил (мужчины, в/к 75 кг)
2 место – Фефелов Павел (мужчины, в/к 85 кг)
2 место – Александров Александр (мужчины, ката)
2 место – Козловский Всеволод (юноши 14–15 лет, ката)
2 место – Александров Александр, Магурдумян Давид, Фефелов Павел (мужчины, ката – группа)
3место – Юдина Елизавета (девушки 14–15 лет, в/к свыше 55 кг)
3 место – Мяло Кирилл (юниоры 16–17, в/к свыше 85 кг)
3 место – Кононов Роман (юниоры 16–17 лет, ката)
Среди целей и задач международных соревнований Belarus Open Cup 2023 – выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства участников, развитие и популяризация киокусинкай, укрепление спортивной дружбы между странами и регионами – участниками турнира, привлечение числа детей и молодежи к занятиям спортом.
Фото: sport.nso.ru
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