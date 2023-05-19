18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Новосибирские спортсмены привезли 14 медалей с международных соревнований по киокусинкай Belarus Open Cup 2023

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

«Открытый Кубок Беларуси 2023» принес новосибирцам четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых медали.

Участие в соревнованиях, а проходили они в дисциплине «синкёкусинкай» в Минске, приняло более 700 атлетов из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России. Команду Новосибирской области представили 18 спортсменов, большинство из них вернулись домой с наградами, завоеванными в разных возрастных и весовых категориях, а также в индивидуальном и групповом ката (техника).

1место – Свиридов Роман (юноши 12–13 лет, в/ к 40 кг)

1место – Козловский Всеволод (юноши 14–15 лет, в/к 55 кг)

1 место – Магурдумян Давид (мужчины, ката)

1 место – Козловский Всеволод, Кононов Роман, Мяло Кирилл (юниоры 16–17 лет, ката – группа)

2 место – Тихонов Тимофей (юниоры 16–17 лет, в/к 65 кг)

2 место – Березова Екатерина (женщины, в/к 50 кг)

2 место – Пузь Данил (мужчины, в/к 75 кг)

2 место – Фефелов Павел (мужчины, в/к 85 кг)

2 место – Александров Александр (мужчины, ката)

2 место – Козловский Всеволод (юноши 14–15 лет, ката)

2 место – Александров Александр, Магурдумян Давид, Фефелов Павел (мужчины, ката – группа)

3место – Юдина Елизавета (девушки 14–15 лет, в/к свыше 55 кг)

3 место – Мяло Кирилл (юниоры 16–17, в/к свыше 85 кг)

3 место – Кононов Роман (юниоры 16–17 лет, ката)

Среди целей и задач международных соревнований Belarus Open Cup 2023 – выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства участников, развитие и популяризация киокусинкай, укрепление спортивной дружбы между странами и регионами – участниками турнира, привлечение числа детей и молодежи к занятиям спортом.

Фото: sport.nso.ru

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: