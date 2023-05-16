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Новосибирские спортсмены взяли четыре золота и серебро на Чемпионате России по чирлидингу

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Во всероссийских соревнованиях приняли участие почти три тысячи спортсменов из 45 субъектов РФ.

Чемпионат и первенство России, а также всероссийские соревнования по чир спорту проходили с 5 по 10 мая на столичном подиуме. Своим мастерством блистали 2998 участников, представляющих 45 субъектов РФ. В копилке новосибирцев – пять наград: четыре золота и серебро.

Все победы наши земляки одержали на первенстве страны. Подопечные спортивного клуба «Высота» доказали свое превосходство в следующих видах программы:

– чирлидинг – группа (юниоры, юниорки);

– чирлидинг – группа смешанная (юниоры, юниорки);

– чирлидинг – группа смешанная (юноши, девушки);

– чирлидинг – группа смешанная (мальчики, девочки).

На всероссийских соревнованиях взрослые представители этой же спортивной команды заняли второе место в дисциплине «чирлидинг – стант смешанный» (мужчины и женщины). Пояснения насчет чир спорта, который многим еще близко не знаком, и его отдельных дисциплин – в нашей справке (см. ниже).

Добавим, успехов новосибирские спортсмены добились под руководством тренеров Дениса Ярославцева и Инны Никоровской.

В первенстве России также приняли участие спортсмены сборной команды НСО из клубов «Берри», «Прокач», «Акулы», «Кобра». В условиях жесткой конкуренции они стали финалистами соревнований, показав достойные результаты.

Фото: минспорта НСО

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