Новосибирские спортсмены взяли четыре золота и серебро на Чемпионате России по чирлидингу

Во всероссийских соревнованиях приняли участие почти три тысячи спортсменов из 45 субъектов РФ.
Чемпионат и первенство России, а также всероссийские соревнования по чир спорту проходили с 5 по 10 мая на столичном подиуме. Своим мастерством блистали 2998 участников, представляющих 45 субъектов РФ. В копилке новосибирцев – пять наград: четыре золота и серебро.
Все победы наши земляки одержали на первенстве страны. Подопечные спортивного клуба «Высота» доказали свое превосходство в следующих видах программы:
– чирлидинг – группа (юниоры, юниорки);
– чирлидинг – группа смешанная (юниоры, юниорки);
– чирлидинг – группа смешанная (юноши, девушки);
– чирлидинг – группа смешанная (мальчики, девочки).
На всероссийских соревнованиях взрослые представители этой же спортивной команды заняли второе место в дисциплине «чирлидинг – стант смешанный» (мужчины и женщины). Пояснения насчет чир спорта, который многим еще близко не знаком, и его отдельных дисциплин – в нашей справке (см. ниже).
Добавим, успехов новосибирские спортсмены добились под руководством тренеров Дениса Ярославцева и Инны Никоровской.
В первенстве России также приняли участие спортсмены сборной команды НСО из клубов «Берри», «Прокач», «Акулы», «Кобра». В условиях жесткой конкуренции они стали финалистами соревнований, показав достойные результаты.
Фото: минспорта НСО
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