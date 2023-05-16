Новосибирские спортсмены взяли четыре золота и серебро на Чемпионате России по чирлидингу

Чемпионат и первенство России, а также всероссийские соревнования по чир спорту проходили с 5 по 10 мая на столичном подиуме. Своим мастерством блистали 2998 участников, представляющих 45 субъектов РФ. В копилке новосибирцев – пять наград: четыре золота и серебро.

Все победы наши земляки одержали на первенстве страны. Подопечные спортивного клуба «Высота» доказали свое превосходство в следующих видах программы:

– чирлидинг – группа (юниоры, юниорки);

– чирлидинг – группа смешанная (юниоры, юниорки);

– чирлидинг – группа смешанная (юноши, девушки);

– чирлидинг – группа смешанная (мальчики, девочки).