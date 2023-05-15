Новосибирская сборная завоевала Кубок России по судомодельному спорту

На следующий день на старт вышли копийные модели. Эти соревнования проходят в два этапа: сначала судьи проводят стендовую оценку моделей по многим критериям, а затем модели выступают на воде. Моделям под управлением юных спортсменов необходимо пройти дистанцию на водоёме, по ходу которой участникам встречаются нескольких ворот, которые нужно пройти в определённой последовательности, а в завершении дистанции завести корабль в док.

Для Натальи Папковой – педагога дополнительного образования МБУ «Станция юного техника» из города Железногорска (Красноярский край) и ее воспитанника Сергея Нечипорова – это первый старт на данном турнире. Сергею 13 лет, судомодельным спортом занимается с 6 лет. На вопрос: почему выбрал именно этот вид спорта, Сергей ответил, что он спокойный и философский.

На свою модель юный спортсмен потратил один учебный год, это при том условии, что она ему досталась от другого судомоделиста. Если же собирать модель «с нуля», то это может занять несколько лет.

Еще один вид соревнований – выступления скоростных классов моделей. Участникам необходимо пройти максимальное количество кругов по специальной дистанции за определённое время. Это очень зрелищные гонки, во время которых спортсмены должны проявить максимум мастерства, чтобы модели не столкнулись и дошли до финиша.