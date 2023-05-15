Новосибирская сборная завоевала Кубок России по судомодельному спорту

Соревнования прошли в непростых условиях из-за холодной весны.
Сборная команда Новосибирской области завоевала полный комплект наград на Кубке России и других всероссийских стартах по судомодельному спорту.
Традиционно на майских выходных, с 6 по 10 мая, на водоеме «Озеро Грёз» (Кировский район) прошло сразу несколько соревнований судомоделистов. В эти дни на берегу озера царит необыкновенная атмосфера – выставка копийных моделей, гонки яхт и скоростных моделей катеров, а еще полевая кухня, палатки и полнейшая сосредоточенность спортсменов.
Старты проходят в преддверии Дня Победы, и не удивительно, что Кубок России по судомодельному спорту посвящён 78-летию Великой Победы.
В рамках Кубка также прошли всероссийские соревнования для юных судомоделистов – «Кубок юношества» в классах копийных моделей (юноши и девушки до 19 лет), всероссийские соревнования «Сибирская весна» в классах скоростных моделей и чемпионат Сибирского федерального округа в классах гоночных яхт. В них приняли участие более 100 юных и опытных спортсменов, занимающихся судомодельным спортом, из Екатеринбурга, Омска, Томска, Кемерова, Новокузнецка, Северска, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Читы, Петропавловска-Камчатского и многих других городов Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Как рассказывает председатель Новосибирской федерации судомодельного спорта Дмитрий Бекешов, соревнования глобальные и уникальны тем, что собирают очень много участников, которые выступают в разных классах моделей.
– Самое главное, что соревнования собирают здесь близких по духу людей, которые занимаются любимым делом. Ведь судомоделизм, он многогранен – это искусство, хобби, спорт и образ жизни. Каждый участник находит себе близкое направление и реализуется в нем, – отмечает он.
В целом соревнования проходят в тяжёлых погодных условиях. Холодная весна, которая в этом году была в Сибири, и как следствие – замёрзший водоем, заставили организаторов на ходу пересмотреть расписание соревновательных дней. В первые дни организаторам пришлось проводить старты моделей F6, которые не требуют большой акватории.
Самыми зрелищными являются модели для показа шоу на воде – сценарий участники выбирают сами, это может быть аварии на буровой вышке с последующим тушением пожара и ликвидацией последствий, рыбалка и другие действия на воде.
На следующий день на старт вышли копийные модели. Эти соревнования проходят в два этапа: сначала судьи проводят стендовую оценку моделей по многим критериям, а затем модели выступают на воде. Моделям под управлением юных спортсменов необходимо пройти дистанцию на водоёме, по ходу которой участникам встречаются нескольких ворот, которые нужно пройти в определённой последовательности, а в завершении дистанции завести корабль в док.
Для Натальи Папковой – педагога дополнительного образования МБУ «Станция юного техника» из города Железногорска (Красноярский край) и ее воспитанника Сергея Нечипорова – это первый старт на данном турнире. Сергею 13 лет, судомодельным спортом занимается с 6 лет. На вопрос: почему выбрал именно этот вид спорта, Сергей ответил, что он спокойный и философский.
На свою модель юный спортсмен потратил один учебный год, это при том условии, что она ему досталась от другого судомоделиста. Если же собирать модель «с нуля», то это может занять несколько лет.
Еще один вид соревнований – выступления скоростных классов моделей. Участникам необходимо пройти максимальное количество кругов по специальной дистанции за определённое время. Это очень зрелищные гонки, во время которых спортсмены должны проявить максимум мастерства, чтобы модели не столкнулись и дошли до финиша.
Право на победу во всех соревнованиях традицонно оспаривают три региона – Кемеровская, Свердловская и Новосибирская области.
В этом году спортсмены Новосибирской области завоевали полный комплект медалей. На Кубке России в итоговом командном зачете мы стали первыми, также в тройке и традиционные лидеры турнира - Кемеровская область на втором месте, Свердловская – на третьем. Во всероссийских соревнованиях «Кубок юношества» наши спортсмены стали третьими в классах копийных моделей и в классе скоростных моделей. На чемпионате Сибирского федерального округа в классах моделей гоночных яхт по итогам командного зачета новосибирские спортсмены на втором месте. На всероссийских соревнованиях «Сибирская весна» мы остановились на втором месте.
Фото: минспорта НСО, молодежный центр «На Садовой»
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