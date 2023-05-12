Команда Новосибирской области победила во всероссийском финале чемпионата «Локобаскет»

В финале приняла участие 21 команда юношей и девушек из регионов России.
Сборные команды юношей и девушек из Новосибирской области приняли участие во всероссийском финале чемпионата «Локобаскет» по баскетболу сезона 2022/2023 года, который проходил в Челябинске.
В финале приняла участие 21 команда юношей и девушек из регионов России. Сборная команда девушек Новосибирской области заняла 1 место, а юношей — 6 место.
В битве за золото участвовали:
– Маштакова Диана, Василенко Софья, Горбунова Арианна, Перницкая Ксения, Талалай Софья (МКОУ Чикская СОШ №7 Коченевского района).
– Зюзина Анастасия, Подружина Анна (МБОУ СОШ № 3 Татарского района).
– Буланова Дарья (МКОУ Сокурская СОШ № 19 Мошковского района).
– Лямцева Мария (МБОУ СОШ № 92 г. Новосибирска).
– Минимуллина Камилла ( МБОУ «Лицей № 136» г. Новосибирск).
Фото: министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
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