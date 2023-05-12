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Команда Новосибирской области победила во всероссийском финале чемпионата «Локобаскет»

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В финале приняла участие 21 команда юношей и девушек из регионов России.

Сборные команды юношей и девушек из Новосибирской области приняли участие во всероссийском финале чемпионата «Локобаскет» по баскетболу сезона 2022/2023 года, который проходил в Челябинске.

В финале приняла участие 21 команда юношей и девушек из регионов России. Сборная команда девушек Новосибирской области заняла 1 место, а юношей — 6 место.

В битве за золото участвовали:

– Маштакова Диана, Василенко Софья, Горбунова Арианна, Перницкая Ксения, Талалай Софья (МКОУ Чикская СОШ №7 Коченевского района).

– Зюзина Анастасия, Подружина Анна (МБОУ СОШ № 3 Татарского района).

– Буланова Дарья (МКОУ Сокурская СОШ № 19 Мошковского района).

– Лямцева Мария (МБОУ СОШ № 92 г. Новосибирска).

– Минимуллина Камилла ( МБОУ «Лицей № 136» г. Новосибирск).

Фото: министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

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