Команда Новосибирской области победила во всероссийском финале чемпионата «Локобаскет»

Сборные команды юношей и девушек из Новосибирской области приняли участие во всероссийском финале чемпионата «Локобаскет» по баскетболу сезона 2022/2023 года, который проходил в Челябинске.

В финале приняла участие 21 команда юношей и девушек из регионов России. Сборная команда девушек Новосибирской области заняла 1 место, а юношей — 6 место.