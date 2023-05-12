В Юго-Западном жилмассиве Новосибирска появится спорткомплекс с бассейном

На улице 9-й Гвардейской Дивизии в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска построят спорткомплекс. Информация об этом опубликовала на официальном сайте города.

Согласно инвестиционному договору, победитель конкурса реконструирует недостроенное двухэтажное здание и хоккейный модуль в управлении детского центра «Спутник».

В планах создать спортивный комплекс с крытой хоккейной коробкой, залами крытого бассейна, мини-футбола, а также тренажерные и спортивные залы.