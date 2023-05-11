Волейболисты новосибирского «Локомотива» взяли бронзу чемпионата России

В четвёртой встрече новосибирцы с перепадами провели стартовый сет, выиграв его за счёт мощной концовки 25:19. Во второй партии «Локомотив» забуксовал и уступил – 23:25, в третьем сете нервозность продолжалась. Пламен Константинов произвёл замены, выпустив на площадку Бережко, Тисевича и Казаченкова. Все три «джокера» помогли в решающие моменты третьей победной партии (25:22), а заключительный сет (25:13) стал бенефисом «Локомотива», который символично завершил сезон в том же составе, в котором его начинал…

Перед стартом сезона Пламен Константинов сравнил себя с врачом железнодорожной больницы, отметив травмы шести (!) игроков основного состава. На протяжении сезона лазарет постоянно пополнялся – Абаев, Лубурич, Круглов, Савин, Родичев, Мартынюк, Кривитченко, Тисевич меняли друг друга на операциях и процедурах, залечивая переломы, растяжения, другие повреждения. На позиции игроков основы вышли молодые воспитанники новосибирской школы. Илью Казаченкова многие волейбольные эксперты называли главным открытием сезона, успешно подключался к игре Александр Костадинов. Ветеран Юрий Бережко закрывал проблемные зоны в игре. В этом сплаве опыта и молодости строился новый «Локомотив», в котором один был за всех и все за одного. Наша команда тяжело начинала чемпионат, однако постепенно набрала ход. Весной раскрылся Омар Курбанов, в клуб вернулся канадец Джон Гордон Перрин, усиливший приём. В плей-офф травмы по-прежнему снижали мощь «Локомотива», однако Пламен Константинов вывел команду на пик формы. Новосибирский клуб стал единственным, кто выиграл в плей-офф у «Зенита-Казань» и был близок к второй победе в полуфинале с будущим чемпионом.