Волейболисты новосибирского «Локомотива» взяли бронзу чемпионата России

«Это был очень длинный и сложный сезон, в котором все работали для этого результата, — отметил капитан команды Павел Круглов.
Волейболисты «Локомотива» завоевали бронзовые медали чемпионата России. Четвёртый сезон подряд наша команда поднимается на пьедестал, однако в этом году восхождение было самым тяжёлым.
В бронзовой серии «Локомотив» встречался с «Зенитом» Петербурга. В северной столице наша команда выиграла первый матч со счётом 3:2, затем потерпела поражение в трёх сетах. В Новосибирске «Локомотив» выиграл у «Зенита» на тай-брейке в третьем матче серии и приблизился к медалям на расстояние одной победы.
В четвёртой встрече новосибирцы с перепадами провели стартовый сет, выиграв его за счёт мощной концовки 25:19. Во второй партии «Локомотив» забуксовал и уступил – 23:25, в третьем сете нервозность продолжалась. Пламен Константинов произвёл замены, выпустив на площадку Бережко, Тисевича и Казаченкова. Все три «джокера» помогли в решающие моменты третьей победной партии (25:22), а заключительный сет (25:13) стал бенефисом «Локомотива», который символично завершил сезон в том же составе, в котором его начинал…
Перед стартом сезона Пламен Константинов сравнил себя с врачом железнодорожной больницы, отметив травмы шести (!) игроков основного состава. На протяжении сезона лазарет постоянно пополнялся – Абаев, Лубурич, Круглов, Савин, Родичев, Мартынюк, Кривитченко, Тисевич меняли друг друга на операциях и процедурах, залечивая переломы, растяжения, другие повреждения. На позиции игроков основы вышли молодые воспитанники новосибирской школы. Илью Казаченкова многие волейбольные эксперты называли главным открытием сезона, успешно подключался к игре Александр Костадинов. Ветеран Юрий Бережко закрывал проблемные зоны в игре. В этом сплаве опыта и молодости строился новый «Локомотив», в котором один был за всех и все за одного. Наша команда тяжело начинала чемпионат, однако постепенно набрала ход. Весной раскрылся Омар Курбанов, в клуб вернулся канадец Джон Гордон Перрин, усиливший приём. В плей-офф травмы по-прежнему снижали мощь «Локомотива», однако Пламен Константинов вывел команду на пик формы. Новосибирский клуб стал единственным, кто выиграл в плей-офф у «Зенита-Казань» и был близок к второй победе в полуфинале с будущим чемпионом.
После победного блока Куркаева в четвёртом матче, который был выигран со счётом 3:1, весь состав «Локомотива» высыпал на площадку, поздравляя друг друга с бронзовыми медалями. Наша команда переиграла «Зенит» в серии за третье место с таким же счётом 3:1. К болельщикам обратился капитан команды Павел Круглов. Он провёл финальный матч вне заявки, поэтому капитаном в игре был Юрий Бережко, однако взаимозаменяемость – особая черта «Локомотива» 2022/2023 гг.
– Это был очень длинный и сложный сезон, в котором все работали для этого результата, – отметил Павел Круглов. – Игроки переступали через себя, чтобы выйти на площадку, медицинский штаб творил чудеса, тренеры постоянно что-то придумывали, создавая условия для полноценных тренировок, достижения результата. У медали две стороны: одна – это вклад волейболистов, тренеров, работников клуба, руководителей, вторая – заслуга наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона.
Губернатор Андрей Травников и глава ЗСЖД Александр Грицай вручили команде бронзовые медали, которые стали общей спортивной победой Новосибирской области.
Фото: минспорта НСО
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