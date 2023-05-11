Новосибирская спортсменка стала победительницей первенства страны по скалолазанию

По уже сложившейся традиции первые майские дни самые лучшие юные скалолазы страны провели в Калининграде. С 4 по 9 мая на комплексе скалодромов в «Автотор-Арена» состоялись первенство России в боулдеринге, а также всероссийские соревнования «Янтарные вершины» в дисциплинах «скорость» и «трудность».

Главные соревнования сезона для юных спортсменов стартовали еще в марте. Тогда были разыграны медали в лазании на трудность и лазании на скорость. Теперь настал черед дисциплины «боулдеринг». Сильнейших выявляли юноши и девушки 14–15 и 16–17 лет, а также юниоры и юниорки.

Боулдеринг – вид скалолазания, серия коротких (пять – восемь перехватов) предельно сложных трасс. Во время соревнований на каждую трассу и на отдых между ними дают несколько минут. Спортсмен может использовать неограниченное количество попыток.

Как сообщает Федерация скалолазания России, на медали в возрастной категории 16–17 лет у девушек претендовали 34 участницы. В первый день прошла квалификация, по итогам которой были определены 12 финалисток.

Победительницей соревнований стала новосибирская спортсменка Анастасия Зайкова. В решающем раунде она топнула три трассы из четырех возможных. А на заключительной достигла промежуточного финиша – зоны. Наша сибирячка третий год подряд становится сильнейшей на главном молодежном старте в боулдеринге. Второе место заняла Ксения Чернега (Санкт-Петербург), бронзовым призером стала Софья Исаева (Москва).

Успех Анастасия Зайкова показала и на всероссийских соревнованиях «Янтарные вершины». За награды соревнований боролись представители четырех возрастных категорий. Юноши и девушки 14–15 и 16–17 лет, а также юниоры и юниорки определили сильнейших в лазании на трудность и лазании на скорость. А подростки 10–13 лет – еще и в боулдеринге. Наша спортсменка поднялась на вторую ступень пьедестала в лазании на трудность.

Фото: Федерация скалолазания России.