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Новосибирские пловцы завоевали 16 медалей на чемпионате России по подводному спорту

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Наши спортсмены показали второй результат в общекомандном зачете.

В Петербурге завершился чемпионат России по подводному спорту в дисциплинах «плавание в ластах», «плавание в классических ластах», «подводное плавание», «ныряние». Турнир проходил с 3 по 8 мая. Спортсмены Новосибирской области завоевали 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей, показав второй результат в общекомандном зачете. Чемпионат России по подводному спорту в Петербурге собрал 308 спортсменов из 28 субъектов Российской Федерации.

В сборной Новосибирской области выступали мастера «олимпийских» дисциплин, после Кубка России по плаванию в Южно-Сахалинске прилетевшие на другой край страны. Анита Грищенко, Арсений Десятов, Александр Боровцов выиграли медали на различных дистанциях в классических ластах, а Даниил Марков не сумел подняться на пьедестал, что ещё раз подчёркивает высочайший уровень конкуренции.

Президент федерации подводного спорта Новосибирской области Анастасия Глухих особенно подчеркнула взаимодействие с федерацией плавания:

«Четверо спортсменов из «олимпийского» плавания выступали в нашей команде и внесли значительный вклад в командный результат Новосибирской области. Спортсмены-подводники показали высокий уровень, Мария Патласова превысила рекорд мира – это итоги ежедневного труда на тренировках и выполнения поставленных задач», – отметила Анастасия Глухих.

Фото: минспорта НСО

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