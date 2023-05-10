Новосибирские пловцы завоевали 16 медалей на чемпионате России по подводному спорту

В Петербурге завершился чемпионат России по подводному спорту в дисциплинах «плавание в ластах», «плавание в классических ластах», «подводное плавание», «ныряние». Турнир проходил с 3 по 8 мая. Спортсмены Новосибирской области завоевали 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей, показав второй результат в общекомандном зачете. Чемпионат России по подводному спорту в Петербурге собрал 308 спортсменов из 28 субъектов Российской Федерации.

В сборной Новосибирской области выступали мастера «олимпийских» дисциплин, после Кубка России по плаванию в Южно-Сахалинске прилетевшие на другой край страны. Анита Грищенко, Арсений Десятов, Александр Боровцов выиграли медали на различных дистанциях в классических ластах, а Даниил Марков не сумел подняться на пьедестал, что ещё раз подчёркивает высочайший уровень конкуренции.