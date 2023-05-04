Новосибирские гимнастки привезли медали международных соревнований из Омска и Венесуэлы

Омск во второй раз принимал международные соревнования по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой «EVGENIYA CUP». В турнире приняли участие около 200 гимнасток из 12 российских регионов, а также из Киргизии, Кубы, Узбекистана, Казахстана, Армении и Беларуси. В числе главных звезд была Алина Горносько из Беларуси (бронзовый призёр Олимпийских игр 2021 года).

Гимнастки Новосибирской области вошли в тройку призеров в многоборье и отдельных видах упражнений среди юниорок (13-15 лет):

Кристина Войтенко стала завоевала бронзовую награду в многоборье и трижды поднималась на пьедестал почета в отдельных видах упражнений, выиграв золото в упражнении с булавами и бронзу в упражнениях с мячом и обручем. Гимнастка тренируется у Екатерины Гвоздецкой и Марии Малетиной.