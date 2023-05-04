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Новосибирские гимнастки привезли медали международных соревнований из Омска и Венесуэлы

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В Омске прошли международные соревнования имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, а в Каракасе, столице Венесуэлы, — V Боливарианские игры.

Омск во второй раз принимал международные соревнования по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой «EVGENIYA CUP». В турнире приняли участие около 200 гимнасток из 12 российских регионов, а также из Киргизии, Кубы, Узбекистана, Казахстана, Армении и Беларуси. В числе главных звезд была Алина Горносько из Беларуси (бронзовый призёр Олимпийских игр 2021 года).

Гимнастки Новосибирской области вошли в тройку призеров в многоборье и отдельных видах упражнений среди юниорок (13-15 лет):

Кристина Войтенко стала завоевала бронзовую награду в многоборье и трижды поднималась на пьедестал почета в отдельных видах упражнений, выиграв золото в упражнении с булавами и бронзу в упражнениях с мячом и обручем. Гимнастка тренируется у Екатерины Гвоздецкой и Марии Малетиной.

 

Воспитанница новосибирской школы художественной гимнастики Елизавета Лозовая завоевала золотую медаль на V Боливарианских играх.

Боливарианские игры АЛБА 2023 прошли в трёх городах Венесуэлы. В соревнованиях по 33 видам спорта принимали участие около трёх с половиной тысяч атлетов из 12 стран: Боливии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Содружества Доминики, Антигуа и Барбуды, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсии, Гренады, Сент-Китс и Невис, России. Наша сборная выступала под собственным флагом и с российским гимном.

В художественной гимнастике в групповых упражнениях ожидаемо первенствовала сборная России в составе – Алиса Балан, София Лиясова, Елизавета Лозовая, Екатерина Тимошенко, Алиса Ханнанова, Алиса Черняева.

Елизавета Лозовая тренировалась в ГАУ НСО «СШОР по художественной гимнастике» под руководством тренеров Ирины Дзюбы и Виктории Бухтияровой, затем переехала тренироваться в московский центр олимпийской подготовки по приглашению Юлии Канаевой. Сейчас Елизавета выступает параллельным зачетом за Москву и Новосибирскую область.

Фото: минспорта НСО

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