Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в первом матче против «Зенита»

Волейболисты «Локомотива» выиграли первый матч у «Зенита». Игра проходила в Петербурге. Новосибирцы уверенно провели стартовый сет, переигрывая оппонентов в вариативности атак. Во второй партии ключевым стал выход на подачу Тисевича при счёте 23:23. В третьем сете игроки «Локомотива» утратили стартовую свежесть и не могли «добить мяч до пола», Пламен Константинов позволил игрокам основы передохнуть. В четвертой партии в концовке хозяева были результативнее в просмотрах спорных моментов и склонили чашу весов в свою пользу, а в пятой партии Константин Абаев эйсом увенчал волевые усилия всей команды, которая выжала остатки сил для важной победы со счетом 3:2 (25:21, 25:23, 15:25, 24:26, 15:13).

Самым результативным игроком в нашей команде стал Дражен Лубурич (26 очков), который блистал в первых двух сетах и после спада в середине игры в конце вновь подхватил знамя лидера. Ильяс Куркаев (17 очков) был лучшим на блоке, Омар Курбанов (15 очков) стал самым результативным из доигровщиков.

Серия за бронзовые медали продлится до трех побед одной из команд.