Новосибирские атлеты Роман Власов и Сергей Степанов выступили в поединках международной борцовской лиги

Оба спортсмена представляли Россию в весовой категории до 77 килограммов.
Четвертая серия поединков международной борцовской лиги Poddubny Wrestling League прошла в Алма-Ате. Вечер борьбы включал 19 схваток сильнейших атлетов в вольной, женской и греко-римской борьбе. Общий призовой фонд турнира составлял 20 миллионов рублей.
В PWL-4 выступали борцы из 13 стран мира – России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Ирана, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Молдавии, Монголии, Словакии, Узбекистана. Суммируя титулы участников, среди них были обладатели 4 золотых медалей Олимпийских игр, 13 золотых медалей чемпионатов мира и более 30 золотых медалей континентальных чемпионатов.
В двух схватках PWL-4 выступали новосибирские борцы. Оба представляли Россию в весовой категории до 77 кг.
Воспитанник клуба «Первомаец» Сергей Степанов встречался с Малхасом Амояном из Армении. Наш борец побеждал на первенстве мира среди юниоров в 2019 году и одержал первую большую победу на взрослом уровне в 2023 году, выиграв чемпионат России. Коллекция титулов Малхаса Амояна более представительна. В ней золото и бронза чемпионатов мира 2021 и 2022 годов соответственно, а также серебряная и две золотые медали на чемпионатах Европы 2021, 2022, 2023 годов. Последнюю из них он выиграл 22 апреля 2023 года.
В схватке действующих чемпионов России и Европы Сергей Степанов оказался сильнее. Он заработал балл за активность в первом периоде, а затем провёл быстрый контрприём в ответ на активные действия соперника, переведя оппонента в партер. Далее Степанов уверенно работал в стойке и завершил схватку со счётом 3:0 в свою пользу.
Роман Власов встречался с Акжолом Махмудовым из Кыргызстана. Власов – двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), он трижды побеждал на чемпионатах мира и четыре раза на чемпионате Европы. Махмудов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в 2021 году, выиграл чемпионат мира 2022 года и трижды становился чемпионом Азии.
Встреча двух чемпионов ожидалась с огромным интересом и являлась центральной схваткой вечера PWL-4. Поединок прошёл в равной борьбе. В первом периоде Власов получил балл за активность, Махмудов цепко боролся в партере и выдержал напор воспитанника Виктора Кузнецова. Во втором периоде арбитры поставили в партер Власова, ответный балл получил Махмудов. Он также не сумел провести результативного приёма, однако получил преимущество, набрав последний балл в схватке. Власов пошёл в атаку, Махмудова снова отправили в партер, но он надёжно защищался, отразив все атаки сибиряка. Таким образом, поединок завершился со счетом 1:1, победу присудили борцу из Кыргызстана.
В 19 схватках вечера PWL-4 российские борцы одержали 11 побед.
Фото Константина Круглянского
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