Новосибирские атлеты Роман Власов и Сергей Степанов выступили в поединках международной борцовской лиги

Четвертая серия поединков международной борцовской лиги Poddubny Wrestling League прошла в Алма-Ате. Вечер борьбы включал 19 схваток сильнейших атлетов в вольной, женской и греко-римской борьбе. Общий призовой фонд турнира составлял 20 миллионов рублей.

В PWL-4 выступали борцы из 13 стран мира – России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Ирана, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Молдавии, Монголии, Словакии, Узбекистана. Суммируя титулы участников, среди них были обладатели 4 золотых медалей Олимпийских игр, 13 золотых медалей чемпионатов мира и более 30 золотых медалей континентальных чемпионатов.

В двух схватках PWL-4 выступали новосибирские борцы. Оба представляли Россию в весовой категории до 77 кг.