Юные новосибирские спортсменки — в числе сильнейших на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике

Соревнования собрали более 600 гимнасток из 15 регионов страны — от Краснодарского края до Якутии.
В Кемерово завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Мелодия Кузбасса». Соревнования собрали представительный состав. Новосибирские спортсмены вошли в десятку сильнейших практически во всех категориях, завоевав две бронзовые медали.
Более 600 гимнасток из 15 регионов России от Краснодарского края до Якутии боролись за медали на всероссийских соревнованиях «Мелодия Кузбасса». Гимнастки соперничали в личном и групповом первенстве по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и I спортивного разряда
В индивидуальной программе – многоборье (программа КМС) приняли участие 99 гимнасток 12-15 лет. Виктория Шашкова стала бронзовым призером соревнований, показав наилучший результат среди гимнасток 2008-2009 гг.р. Гимнастка тренируется под руководством Юлии Березюк и Лады Шашковой.
По программе I спортивного разряда (девочки 10-12 лет) наиболее успешно выступила Милана Ходячих, ставшая третьей среди девочек 2012 г.р. (тренеры Ю. Березюк, Л. Шашкова).
По программе мастеров спорта (14 лет и старше) наилучший результат среди гимнасток Новосибирской области показала Мария Чураева (тренерская бригада Т. Амельченко, Н. Юхневич), войдя в десятку лучших.
В групповом упражнении – многоборье, по программе мастеров спорта приняла участие 21 команда. Наилучшие результаты среди команд Новосибирской области показали:
5 место – команда «Новосибирская область-3» в составе: Ксения Лобачева, Вероника Фомиченко, Вероника Шишкина, Алина Логвиненко, Анастасия Петрова, Элина Мордкович (тренерская бригада Т. Амельченко, Н. Юхневич);
6 место – команда «Новосибирская область-2» в составе: Софья Школьникова, Анастасия Барчук, Александра Кирсанова, Алина Костышева, Алина Шейченко, Ульяна Марченко (тренеры В. Бухтиярова, С. Иванова).
По программе 1 спортивного разряда приняли участие 12 команд. Наиболее успешно выступила команда «Новосибирская область-3», занявшая 4 место. В составе команды: Ангелина Анцифирова, Цветана Неклюдова, Александра Соболева, Анжелика Пянзина, Варвара Батаева (бригада Е. Жарникова, И. Жарникова).
Фото: sport.nso.ru
Комментарии (0)