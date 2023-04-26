Юные новосибирские спортсменки — в числе сильнейших на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике

В Кемерово завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Мелодия Кузбасса». Соревнования собрали представительный состав. Новосибирские спортсмены вошли в десятку сильнейших практически во всех категориях, завоевав две бронзовые медали.

Более 600 гимнасток из 15 регионов России от Краснодарского края до Якутии боролись за медали на всероссийских соревнованиях «Мелодия Кузбасса». Гимнастки соперничали в личном и групповом первенстве по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и I спортивного разряда

В индивидуальной программе – многоборье (программа КМС) приняли участие 99 гимнасток 12-15 лет. Виктория Шашкова стала бронзовым призером соревнований, показав наилучший результат среди гимнасток 2008-2009 гг.р. Гимнастка тренируется под руководством Юлии Березюк и Лады Шашковой.

По программе I спортивного разряда (девочки 10-12 лет) наиболее успешно выступила Милана Ходячих, ставшая третьей среди девочек 2012 г.р. (тренеры Ю. Березюк, Л. Шашкова).

По программе мастеров спорта (14 лет и старше) наилучший результат среди гимнасток Новосибирской области показала Мария Чураева (тренерская бригада Т. Амельченко, Н. Юхневич), войдя в десятку лучших.