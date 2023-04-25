Новосибирский экипаж — серебряный призер первенства России по рафтингу

Первенство России по рафтингу в возрастной группе до 16 лет прошло в поселке Копылово Томской области. В турнире участвовали более 150 спортсменов из 7 регионов страны. Новосибирские экипажи юношей завоевали серебряные медали в многоборье.

Команды из Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Белгородской, Липецкой, Новосибирской и Томской областей приехали в посёлок Копылово на первенство России по рафтингу.

Холодный апрель добавил проблем организаторам - река Киргизка была частично покрыта толстым слоем льда, поэтому перед соревнованиями русло пришлось прочищать строительной техникой, а сами гонки проходили в ледовом коридоре.

В рамках соревнований состоялись заезды в классах «Рафт-4» и «Рафт-6», в экипажах соответственно участвовали четыре и шесть человек. Участники выступали в дисциплинах «Спринт», «Параллельный спринт», «Слалом», «Длинная гонка». По итогам всех видов определялись победители и призёры в многоборье.