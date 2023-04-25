Новосибирский экипаж — серебряный призер первенства России по рафтингу

Новосибирцы были вторыми в спринте и слаломе, а также завоевали серебряные медали в многоборье.
Первенство России по рафтингу в возрастной группе до 16 лет прошло в поселке Копылово Томской области. В турнире участвовали более 150 спортсменов из 7 регионов страны. Новосибирские экипажи юношей завоевали серебряные медали в многоборье.
Команды из Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Белгородской, Липецкой, Новосибирской и Томской областей приехали в посёлок Копылово на первенство России по рафтингу.
Холодный апрель добавил проблем организаторам - река Киргизка была частично покрыта толстым слоем льда, поэтому перед соревнованиями русло пришлось прочищать строительной техникой, а сами гонки проходили в ледовом коридоре.
В рамках соревнований состоялись заезды в классах «Рафт-4» и «Рафт-6», в экипажах соответственно участвовали четыре и шесть человек. Участники выступали в дисциплинах «Спринт», «Параллельный спринт», «Слалом», «Длинная гонка». По итогам всех видов определялись победители и призёры в многоборье.
В соревнованиях экипажей-четвёрок выступали 11 команд юношей и 8 команд девушек. Квартет юношей Новосибирской области «Шторм-Юнион» во всех четырёх дисциплинах пропустил вперёд только сверстников из команды «Абатак – Ермак» Красноярского края, опередив в упорном соперничестве томичей и команду Алтайского края. Девушки из команды «Веснушки – Юнион» показали седьмой результат в многоборье.
В стартах экипажей «Рафт-6» новосибирские юноши были вторыми в спринте и слаломе и также завоевали серебряные медали в многоборье.
Состав сборной Новосибирской области («Рафт-4») – Агеев Матвей, Хребтов Илья, Емельянов Ярослав, Смычков Кирилл.
Состав сборной Новосибирской области («Рафт-6») – Агеев Матвей, Хребтов Илья, Емельянов Ярослав, Смычков Кирилл, Гречешнюк Даниил, Егоров Семён.
Тренеры команды Подрезова Катерина и Скородумов Юрий.
Фото: минспорта НСО
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