Новосибирские спортсмены завоевали золото на чемпионате и первенстве Европы по боевому самбо

Три медали высшего достоинства завоевали новосибирские самбисты в составе сборной страны на чемпионате и первенстве Европы по боевому самбо. Турнир проходил с 19 по 23 апреля в израильском городе Хайфа. В состав сборной команды России вошли 70 спортсменов: кадеты (мальчики и девочки), юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины.

В составе сборной страны выступили три новосибирца – Павел Пантелеев, 64 кг (боевое самбо), Ксения Симонова, 54 кг (юниорки), Денис Кулигин, свыше 88 кг (кадеты). Павел Пантелеев доказал свое превосходство и стал благодаря этому достижению трижды чемпионом Европы. Предыдущие победы Павел одержал в 2017 и 2021 годах. Денис Кулигин в весовой категории 88+ кг уверенно одержал победу и стал первым в истории новосибирского самбо победителем первенства Европы среди кадетов. А Ксения Симонова своим упорством, невероятной силой духа и твёрдым несгибаемым характером вырвала в финале победу у спортсменки из Белоруссии.