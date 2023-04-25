Новосибирские спортсмены завоевали золото на чемпионате и первенстве Европы по боевому самбо

В международном турнире приняли участие 479 спортсменов из 23 стран.
Три медали высшего достоинства завоевали новосибирские самбисты в составе сборной страны на чемпионате и первенстве Европы по боевому самбо. Турнир проходил с 19 по 23 апреля в израильском городе Хайфа. В состав сборной команды России вошли 70 спортсменов: кадеты (мальчики и девочки), юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины.
В составе сборной страны выступили три новосибирца – Павел Пантелеев, 64 кг (боевое самбо), Ксения Симонова, 54 кг (юниорки), Денис Кулигин, свыше 88 кг (кадеты). Павел Пантелеев доказал свое превосходство и стал благодаря этому достижению трижды чемпионом Европы. Предыдущие победы Павел одержал в 2017 и 2021 годах. Денис Кулигин в весовой категории 88+ кг уверенно одержал победу и стал первым в истории новосибирского самбо победителем первенства Европы среди кадетов. А Ксения Симонова своим упорством, невероятной силой духа и твёрдым несгибаемым характером вырвала в финале победу у спортсменки из Белоруссии.
«Самбо успешно развивается в регионе на протяжении нескольких десятилетий. Этим видом спорта в Новосибирской области занимается почти 2,5 тысячи спортсменов. Наши ребята достойно выступают как на российской, так и на международной аренах. Эти победы для нас – уверенность в том, что традиции этого вида спорта в регионе продолжаются и у нас подрастает достойный резерв, а для ребят – это дополнительная мотивация к новым достижениям», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Спортсмены уже прилетели в Новосибирск, в аэропорту Толмачево их встретили коллеги, друзья, родственники, представители федерации самбо Новосибирской области и регионального минспорта.
Отметим, что всего в объединенном первенстве и чемпионате Европы приняло участие 479 спортсменов из 23 стран Европы. Сборная России, которая выступает на всех международных соревнованиях под гимном и флагом ФИАС, выиграла 67 медалей 58 из них золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых. Чемпионат Европы являлся отборочным турниром для участия самбистов во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Фото: sport.nso.ru
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