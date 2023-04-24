Кто стал новым главным тренером хоккейной «Сибири»?

Новым главным тренером ХК «Сибирь» стал 46-летний Дэвид Немировски. Информация об этом опубликована на официальной странице «Сибири» в социальной сети «ВКонтакте».

Дэвид Немировски — российско-канадский хоккеист родом из Торонто (Канада), который дебютировал на профессиональной арене в 1995 году, начав играть за «Флорида Пантерз». Также он был в составе североамериканских клубов «Оттава 76», «Сарния Стинг» и «Сент-Джонс Мэйпл Лифс» и европейских «ХВ 71», «Ильвес» и «Йокерит». С 2003-го по 2009 год выступал за клубы России «Химик», «Ак Барс», СКА и ЦСКА, с 2009-го по 2010 год — за казахстанский «Барыс» и минский «Динамо».

После в его официальной биографии наступил перерыв до 2015 года, когда Немировски занял должность спортивного директора в ХК «Адмирал» (Владивосток). При этом, как отмечают в «Сибири», фактически он работал ассистентом главного тренера, отвечал за тактику и аналитику. В 2018 году Дэвида назначили главным тренером ХК «Торпедо» (Нижний Новгород), за четыре сезон команда трижды вышла в плей-офф Чемпионата КХЛ.

Генеральный директор клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский отмечает: «Дэвид Немировски — специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе. Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в Российском Чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе, главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне».

Фото: vk.com/hcsibir1962