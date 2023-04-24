Новосибирские спортсмены привезли одиннадцать медалей с чемпионата России по плаванию

В общекомандном зачете наша сборная уступила лишь Москве и Петербургу.
В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Новосибирские пловцы завоевали одиннадцать медалей и заняли третье место в общекомандном зачете, пропустив вперёд только сборные Москвы и Петербурга. С уверенным результатом сборную Новосибирской области поздравил министр Сергей Ахапов.
Чемпионат России по плаванию собрал в Казани сильнейших пловцов не только из нашей страны, но и Белоруссии, Казахстана, Нигерии, Черногории, Южной Осетии, Таджикистана. В общей сложности медали оспаривали 672 спортсмена.
О высочайшем уровне конкуренции свидетельствует рекорд мира, установленный Евгенией Чикуновой из Санкт-Петербурга. Наши пловцы также не остались без рекордов. Арина Суркова побила собственное высшее достижение на дистанции 50 метров баттерфляем, Воспитанница Александра Мартынова превысила свой прошлогодний результат на 0,31 секунды (!).
В общей сложности на счету новосибирских пловцов четыре золотых медали, пять серебряных и две бронзовые.
– В общекомандном зачёте сборная Новосибирской области заняла третье место, – отмечает министр спорта Сергей Ахапов. – Мы опередили очень сильные спортивные регионы – республику Татарстан, Московскую область, а также сборную Республики Беларусь. Это показывает системную работу областной спортивной школы по водным видам спорта, которая выводит пловцов на высокий международный уровень.
В новосибирском плавании подрастает сильный резерв. Лучший результат по завоёванным медалям в сборной Новосибирской области показала 18-летняя Дарья Трофимова. На счету воспитанницы Валерия Котова первая победа в своей карьере на престижной дистанции 100 метров вольным стилем. Всего Дарья Трофимова завоевала две золотые и три серебряные награды.
Новосибирские команды трижды поднимались на пьедестал по итогам финалов в эстафетах, что ещё раз подтверждает ровный состав нашей сборной, в которой есть и лидеры, и резерв.
Результаты сборной Новосибирской области на чемпионате России по плаванию:
1 место – Арина Суркова, 50 метров, вольный стиль, женщины
1 место – Арина Суркова, 50 метров, баттерфляй, женщины (рекорд России)
1 место – Дарья Трофимова, 100 метров, вольный стиль, женщины
1 место – эстафета 4х100 метров, вольный стиль, женщины (финал - Екатерина Никонова, Василисса Буйная, Анастасия Дуплинская и Дарья Трофимова, предварительный заплыв - Анастасия Дуплинская, Анита Грищенко, Виктория Старостина и Полина Теплоухова)
2 место – Дарья Трофимова, 200 метров, вольный стиль, женщины
2 место – Арина Суркова, 100 метров, баттерфляй, женщины
2 место – Анита Грищенко, 50 метров, баттерфляй, женщины
2 место – эстафета 4х100 метров, вольный стиль, смешанная (Максим Абловацкий, Александр Боровцов, Екатерина Никонова и Дарья Трофимова)
2 место – эстафета 4х100 метров, комплексное плавание, женщины (финал – Анастасия Дуплинская, Виталина Симонова, Арина Суркова и Дарья Трофимова, предварительный заплыв – Анастасия Дуплинская, Полина Теплоухова, Анита Грищенко и Екатерина Никонова)
3 место – Виктория Старостина, 200 метров, комплексное плавание, женщины
3 место – Даниил Марков, 50 метров, вольный стиль, мужчины.
Фото: sport.nso.ru
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