Новосибирские спортсмены привезли одиннадцать медалей с чемпионата России по плаванию

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Новосибирские пловцы завоевали одиннадцать медалей и заняли третье место в общекомандном зачете, пропустив вперёд только сборные Москвы и Петербурга. С уверенным результатом сборную Новосибирской области поздравил министр Сергей Ахапов.

Чемпионат России по плаванию собрал в Казани сильнейших пловцов не только из нашей страны, но и Белоруссии, Казахстана, Нигерии, Черногории, Южной Осетии, Таджикистана. В общей сложности медали оспаривали 672 спортсмена.

О высочайшем уровне конкуренции свидетельствует рекорд мира, установленный Евгенией Чикуновой из Санкт-Петербурга. Наши пловцы также не остались без рекордов. Арина Суркова побила собственное высшее достижение на дистанции 50 метров баттерфляем, Воспитанница Александра Мартынова превысила свой прошлогодний результат на 0,31 секунды (!).