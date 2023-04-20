В Новосибирской области организуют около 30 новых спортивных площадок

В рамках нацпроекта «Демография» спортивная инфраструктура региона пополнится новыми спортивными объектами. Четыре площадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО будут построены в этом году в рамках реализации национального проекта «Демография». Площадки размером порядка 300 кв.м. появятся в с. Венгерово, р.п. Колвань, р.п. Чистоозерное и с. Убинское.

С 2019 года построено 46 площадок, в том числе 26 из них при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и средств федерального бюджета.

Еще не менее 30 спортивных площадок с уличными тренажерами и элементами воркаута будет построено в Новосибирской области в рамках областного бюджета по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».

— За прошедшие четыре года нами проведена значительная работа по обеспечению жителей Новосибирской области доступной и комфортной спортивной инфраструктурой. В результате прирост составил более 500 объектов, приспособленных для занятий физической культурой и спортом. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составляет на сегодня более 50%, в 2024 году этот показатель должен подняться до 60% - отмечает министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.