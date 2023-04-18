Новосибирская спортсменка взяла золото на первенстве России по боксу среди девушек

Эвелина Мамедова из Новосибирской области завоевала золото на первенстве России по боксу среди девушек! Соревнования принимал подмосковный город Королев.

Всего на подиум вышли 424 спортсменки из 70 регионов Российской Федерации. Борьба проходила в двух возрастных группах: 13–14 и 15–16 лет. Награды были разыграны в 13 весовых категориях – от 36 до 70 кг.

Новосибирская звездочка ринга Эвелина Мамедова выступила в младшей группе. В ее весовой категории – 38 кг – спор за медали вели 14 спортсменок. Наша девушка провела в общей сложности четыре боя. На пути к финалу она всухую – 5: 0 – разобралась с тремя соперницами (из Самарской области, Петербурга и Тверской области). Финальный бой оказался значительно сложнее. Оппонентом нашей спортсменки стала Анжелика Павлова, представляющая Краснодарский край. В жесткой, упорной борьбе сибирячке все же удалось превзойти южанку, и со счетом 3:2 Мамедова одержала победу!

Таким образом Павловой досталось серебро. А две полуфиналистки – Милена Моркан (Республика Саха (Якутия)) и Алена Лунёва (Тверская область) получили по бронзе.

Эвелина Мамедова занимается боксом вместе со своей старшей сестрой Ангелиной Спортсменки родом из Искитимского района (поселок Линёво), где и начинали свое становление под руководством Бориса Половникова. Сейчас тренируются в Новосибирске у Игоря Захарова.