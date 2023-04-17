В Новосибирске состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

В этом году подобное спортивное соревнование пройдет в России седьмой раз. Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов провел рабочее совещание по подготовке к мероприятию. Полумарафон одновременно запланирован в 85 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Ярославле и т.д.

Цель этого спортивного события – вовлечь максимальное количество людей в бег. Это отличная возможность для приверженцев здорового образа жизни найти единомышленников и своим примером вдохновить горожан к занятию спортом, стать хорошим примером подрастающему поколению.

Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. Старт на дистанции 21 км будет дан одновременно в 11 часовых поясах, в Новосибирске соревнования начнутся в 13:00. Участники смогут преодолеть дистанцию в 21, 10, 5 или 1 километр. Также в рамках мероприятия пройдут соревнования по северной ходьбе. Участниками Забега в Новосибирске станут около трех тысяч людей разного возраста и любого уровня физической подготовки, прошедших предварительную регистрацию и предоставивших справки о состоянии здоровья.

— Это один из любимых стартов для новосибирцев. Он проходит ярко, всегда сопровождается интересными активностями, - отметил Сергей Ахапов.

По результатам забега для каждой дистанции будут определены победители, занявшие с первого по третье место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве и победители в своей возрастной категории. Соревнование будет проходить не только между спортсменами и любителями бега, но также и между городами. В рамках Забега будет выбрана беговая столица России.

Полумарафонцев и болельщиков ждет масштабная программа с активностями на трассе и в фан-зоне: концертная программа, массаж, выставка спортивного питания, спортивные активности, зона атлетов, детская и фотозона, фуд-корт, мастер-классами от ведущих специалистов в области кроссфита и экстремального спорта, а также призы и подарки.

Организаторами события являются АНО «Гонка Героев» при поддержке правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

6+