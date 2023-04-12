Андрей Мартемьянов уходит с поста главного тренера хоккейной «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» решил не продлевать контракт с главным тренером команды Андреем Мартемьяновым, сообщает НДН.инфо. Свой пост господин Мартемьянов оставит 30 апреля, сказано на официальном сайте ХК «Сибирь».

Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский поблагодарил 60-летнего специалиста за честную и добросовестную работу, успешное выступление в регулярном чемпионате, множество ярких и положительных эмоций для болельщиков, а также отметил его медийную составляющую, которая подогревала интерес к команде. Однако невысокие результаты в плей-офф заставили всё же заставили разорвать с Мартемьяновым отношения.

Андрей Мартемьянов работал с клубом два сезона. В каждом из сезонов «Сибирь» занимала шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и заканчивала свой путь в Кубке Гагарина в первом же раунде игр на вылет.

«Современные тенденции развития хоккея, сокращение лимита на легионеров и острый дефицит на рынке российских игроков потребуют от нас изменения стратегии развития и подхода к формированию состава команды, — отметил Кирилл Фастовский. — Кандидатура нового главного тренера ХК «Сибирь» будет определена в ближайшее время с учетом соответствия этим критериям».

Фото: hcsibir.ru