Новосибирские каратисты вернулись с медалями турнира «Кубок Ак Барс»

В соревнованиях участвовали более двух тысяч атлетов из 49 регионов России.
Новосибирские каратисты завоевали россыпь медалей в Казани, где состоялся крупный турнир под названием «Кубок Ак Барс». Соревнования, традиционно всероссийские, прошли в одиннадцатый раз, но впервые в этом году – для участников 18 лет и старше – форум официально получил статус международного.
В борьбу за пьедестал в общей сложности вступили 2200 атлетов из 49 регионов нашей страны, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Турнир проходил с 6 по 10 апреля во Дворце единоборств «Ак Барс» татарстанской столицы.
На международных соревнованиях новосибирская спортсменка Ксения Кокарева заняла третье место. Успеха наша девушка добилась в дисциплине «ката» (техника).
Еще десять наград в копилку региона положили на всероссийских стартах юные каратисты. На их счету – две золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей, завоеванных в разных весовых и возрастных категориях.
– Эти состязания существуют давно, и популярность растет с каждым годом, – цитирует сайт gongtv.ru слова президента Федерации каратэ Республики Татарстан Искандера Шагина. – Люди знают о мероприятии, приходят, наблюдают, отмечают в социальных сетях. Очень много гостей из регионов, родителей спортсменов, которые с большим желанием приезжают в Казань. Все это дает масштабный эффект. На этих соревнованиях очень сильная конкуренция, и сюрпризы ожидают практически на каждом бою. Хочу пожелать спортсменам успехов, достигать своих целей и поставленных задач на примере мастеров своего дела.
В рамках турнира также состоялся судейский семинар, который включит в себя теоретическую часть с разбором правил каратэ WKF (версия 2023 года) по ката и кумитэ. Участники состязаний также смогли принять участие в мастер-классе от гостей из Узбекистана – чемпиона мира Дастонбека Отаболаева и старшего тренера сборной команды страны по каратэ Уктама Бекпулатова.
Фото: sport.nso.ru
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