18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Новосибирские каратисты вернулись с медалями турнира «Кубок Ак Барс»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В соревнованиях участвовали более двух тысяч атлетов из 49 регионов России.

Новосибирские каратисты завоевали россыпь медалей в Казани, где состоялся крупный турнир под названием «Кубок Ак Барс». Соревнования, традиционно всероссийские, прошли в одиннадцатый раз, но впервые в этом году – для участников 18 лет и старше – форум официально получил статус международного.

В борьбу за пьедестал в общей сложности вступили 2200 атлетов из 49 регионов нашей страны, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Турнир проходил с 6 по 10 апреля во Дворце единоборств «Ак Барс» татарстанской столицы.

На международных соревнованиях новосибирская спортсменка Ксения Кокарева заняла третье место. Успеха наша девушка добилась в дисциплине «ката» (техника).

Еще десять наград в копилку региона положили на всероссийских стартах юные каратисты. На их счету – две золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей, завоеванных в разных весовых и возрастных категориях.

– Эти состязания существуют давно, и популярность растет с каждым годом, – цитирует сайт gongtv.ru слова президента Федерации каратэ Республики Татарстан Искандера Шагина. – Люди знают о мероприятии, приходят, наблюдают, отмечают в социальных сетях. Очень много гостей из регионов, родителей спортсменов, которые с большим желанием приезжают в Казань. Все это дает масштабный эффект. На этих соревнованиях очень сильная конкуренция, и сюрпризы ожидают практически на каждом бою. Хочу пожелать спортсменам успехов, достигать своих целей и поставленных задач на примере мастеров своего дела.

В рамках турнира также состоялся судейский семинар, который включит в себя теоретическую часть с разбором правил каратэ WKF (версия 2023 года) по ката и кумитэ. Участники состязаний также смогли принять участие в мастер-классе от гостей из Узбекистана – чемпиона мира Дастонбека Отаболаева и старшего тренера сборной команды страны по каратэ Уктама Бекпулатова.

Фото: sport.nso.ru

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: