Новосибирские каратисты вернулись с медалями турнира «Кубок Ак Барс»

Новосибирские каратисты завоевали россыпь медалей в Казани, где состоялся крупный турнир под названием «Кубок Ак Барс». Соревнования, традиционно всероссийские, прошли в одиннадцатый раз, но впервые в этом году – для участников 18 лет и старше – форум официально получил статус международного.

В борьбу за пьедестал в общей сложности вступили 2200 атлетов из 49 регионов нашей страны, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Турнир проходил с 6 по 10 апреля во Дворце единоборств «Ак Барс» татарстанской столицы.

На международных соревнованиях новосибирская спортсменка Ксения Кокарева заняла третье место. Успеха наша девушка добилась в дисциплине «ката» (техника).