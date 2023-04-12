18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Новосибирский клуб «Локомотив» вышел в полуфинал мужской волейбольной Суперлиги

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Наши спортсмены одержали победу над «Белогорьем» в третьем, решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф.

В чемпионате России по волейболу для победы в четвертьфинале нужно было выиграть два матча. «Локомотив» переиграл «Белогорье» в первой встрече на своей площадке 3:0 (25:21, 25:23, 25:23), затем в ответной игре в Туле «Белогорье» ответило реваншем 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:20). Третий поединок в Новосибирске 11 апреля стал решающим. «Локомотив» вышел на игру с запредельным настроем. Наши волейболисты подавили оппонентов эйсами, отлично действовали на блоке. Таким образом, даже многочисленные ошибки на подаче не помешали хозяевам одержать уверенную победу 3:0 (25:20, 25:20, 25:16) и выйти в полуфинал.

Пламен Константинов, главный тренер ВК «Локомотив»:

– Думаю, что мы сделали самое правильное. Ответили игрой, а не словами. Отреагировали на предыдущий матч лучшим способом. Это была наша самая ровная игра с начала сезона – без перепадов, как начали, так и закончили. Заслужили свое место в полуфинале – команда прошла через очень сложные периоды. Все равно, мы бились в любой ситуации, с любыми игроками, с любым составом. Ребята заслужили попасть в четверку. Следующие игры – это уже другая история. Немного отдохнем и будем думать дальше.

 

В полуфинале «Локомотив» сыграет против победителя регулярного первенства Суперлиги ВК «Зенит-Казань». Серия пройдёт до трёх побед одной из команд.

Фото: минспорта Новосибирской области

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: