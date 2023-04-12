Новосибирский клуб «Локомотив» вышел в полуфинал мужской волейбольной Суперлиги

Пламен Константинов, главный тренер ВК «Локомотив»:

– Думаю, что мы сделали самое правильное. Ответили игрой, а не словами. Отреагировали на предыдущий матч лучшим способом. Это была наша самая ровная игра с начала сезона – без перепадов, как начали, так и закончили. Заслужили свое место в полуфинале – команда прошла через очень сложные периоды. Все равно, мы бились в любой ситуации, с любыми игроками, с любым составом. Ребята заслужили попасть в четверку. Следующие игры – это уже другая история. Немного отдохнем и будем думать дальше.