С апреля 2023 года изменились нормативы ГТО. Как и почему?

Таблица нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 1 апреля официально изменилась. Новые нормативы теперь распределены по 18 возрастным ступеням — вместо 11 прежних.

По мнению специалистов, обновленные требования ВФСК ГТО в большей мере теперь соответствуют возможностям организма на каждом жизненном отрезке.

Кроме того, отдельная ступень выделена для детей 6–7 лет. Самые юные участники движения ГТО будут проходить испытания согласно тем навыкам, которые они получают на занятиях по физкультуре в детских дошкольных учреждениях.

Онлайн-презентация новых нормативов состоялась для специалистов, работающих в системе тестирования ГТО, 28 марта. Провел презентацию заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» – федеральный оператор комплекса ГТО Александр Карпов.

– Изменения нормативов производятся по итогам анализа результатов тестирования, которые нам удалось накопить в базе данных за предыдущие четыре года. В этот раз проанализировано более 60 миллионов результатов, – отметил он.

Новая редакция будет действовать с 1 апреля 2023 года до начала 2027 года. Она предполагает повышение планки требований в целях дальнейшего роста уровня физической подготовки населения РФ.

Итак, возрастных ступеней теперь 18, причем у детей и молодежи в возрасте 6–19 лет шаг установлен в два года. У взрослых – 20 лет и старше – этот шаг составляет пять лет.

«В новой редакции в основу структуры нормативов заложен принцип проверки конкретного физического качества: скорости, выносливости, силы, гибкости и координационных способностей, – сообщает федеральный сайт ВФСК ГТО. – Сейчас, например, тесты на быстроту представлены двумя видами испытаний: бегом на 60 и 100 м. Для получения знака отличия участнику нужно выполнить только одно из двух предложенных испытаний – выбирает он его самостоятельно. Аналогично построены и другие блоки нормативов... Еще одно изменение – повышение планки результатов для золотого и серебряного знаков отличия и незначительное понижение для бронзовых – примерно на 1,5-2%».

Как отмечает Карпов, анализ массива данных показал низкую популярность у населения некоторых видов испытаний. В связи с этим, например, бег на 60 метров для второй ступени ГТО заменен бегом на 30 метров. Подросткам 12–15 лет вместо прежних дистанций 2 и 3 км будут теперь предложены другие – 1,5 и 2 км. У этой же возрастной группы станет короче лыжная дистанция – 3 км вместо пяти прежних.

Кроме того, бег на 30 м, а также челночный бег 3×10 м для граждан 16 лет и старше исключен как травмоопасный. Из новой редакции для взрослых также убрали прыжок в длину с разбега, зато в порядке эксперимента добавили новый вид – бег на 1000 метров.

«При этом бег на 2 и 3 км тоже остались в числе тестов на выносливость, но теперь они являются вариативной составляющей и остаются на выбор непосредственно участников», – цитирует слова Александра Карпова сайт ГТО.

Также с 1 апреля заработала обновленная 100-очковая таблица, которая используется при проведении соревнований по многоборью ГТО (на фестивалях и т. д.) среди различных групп населения. Таблица полностью перестроена с учетом новых возрастных ступеней.