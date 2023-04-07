В Новосибирской области откроют двухэтажный лыжный комплекс с освещенной лыжероллерной трассой

Площадь двухэтажного лыжного комплекса составит 1500 квадратных метров, длина лыжероллерной трассы — 2300 метров.
Строительство (реконструкцию) лыжной базы «Красное знамя» обсудили на совещании в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области. В этом году будет подготовлена проектная документация. В результате реализации проекта в Заельцовском районе появится двухэтажный лыжный комплекс с освещенной лыжероллерной трассой.
Согласно поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова началась подготовка документации для строительства (реконструкции) лыжной базы «Красное знамя». Подготовкой проекта будет заниматься МАУ города Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта», которому выделены средства из городского бюджета. На совещании в министерстве обсуждались параметры проекта. Согласно технологическому заданию в проекте предусмотрено строительство двухэтажного лыжного комплекса площадью 1500 квадратных метров с освещенной лыжероллерной трассой длиной 2300 метров. Первый этаж будет отдан под организацию физкультурно-оздоровительных услуг населению. На втором этаже будет располагаться спортивная школа со всеми необходимыми помещениями для организации спортивной подготовки по лыжным гонкам на 450 детей.
«Лыжная база «Красное знамя» – одно из самых популярных мест активного отдыха новосибирцев в зимнее время, – отметил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. – Мы хотим, чтобы здесь была построена современная лыжная база и лыжероллерная трасса для полноценных тренировок и в летнее время. В этом году мы завершим строительство «умной» спортивной площадки на стадионе, то есть база «Красное знамя» шаг за шагом станет разносторонним кластером физкультуры и спорта».
По результатам проектирования и формирования итоговой сметной стоимости строительства лыжной базы министерством физической культуры и спорта Новосибирской области будут направлены предложения о доведении дополнительных бюджетных ассигнований на 2024 год в рамках бюджетных проектировок на 2024-2026 годы. Также на совещании обсуждались вопросы реконструкции и строительства лыжных баз в районах Новосибирской области.
В этом году на стадионе «Красное знамя» будет построена «умная» спортивная площадка за счёт средств федерального бюджета в рамках проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и средств областного бюджета в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие физкультуры и спорта Новосибирской области».
Посетители «умных» спортплощадок смогут при помощи специальных QR-кодов получить комплекс упражнений и провести самостоятельную тренировку. Площадка будет включать в себя хоккейную коробку, внутри которой будут располагаться баскетбольная и волейбольная площадки, а также поле для мини-футбола. Вокруг хоккейной коробки будут сделаны беговые дорожки, а также установлены тренажеры и гимнастические конструкции для воркаута. Планируется, что строительство «умной» спортивной площадки будет завершено в июле 2023 года.
Фото: nso.ru
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