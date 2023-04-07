В Новосибирской области откроют двухэтажный лыжный комплекс с освещенной лыжероллерной трассой

Строительство (реконструкцию) лыжной базы «Красное знамя» обсудили на совещании в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области. В этом году будет подготовлена проектная документация. В результате реализации проекта в Заельцовском районе появится двухэтажный лыжный комплекс с освещенной лыжероллерной трассой.

Согласно поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова началась подготовка документации для строительства (реконструкции) лыжной базы «Красное знамя». Подготовкой проекта будет заниматься МАУ города Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта», которому выделены средства из городского бюджета. На совещании в министерстве обсуждались параметры проекта. Согласно технологическому заданию в проекте предусмотрено строительство двухэтажного лыжного комплекса площадью 1500 квадратных метров с освещенной лыжероллерной трассой длиной 2300 метров. Первый этаж будет отдан под организацию физкультурно-оздоровительных услуг населению. На втором этаже будет располагаться спортивная школа со всеми необходимыми помещениями для организации спортивной подготовки по лыжным гонкам на 450 детей.