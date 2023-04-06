Выгодные тренировки. Как новосибирцы могут получить спортивный налоговый вычет?

Сотни жителей Новосибирской области уже подали заявления на получение социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Получить налоговый вычет за занятия в тренажерном зале, бассейне или других организациях, входящих в перечень Минспорта РФ, можно по расходам 2022 года и позднее.

Налоговый вычет можно получить за собственные занятия или занятия своих детей до 18 лет. Для этого вы должны получать доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, а организация или ИП, где вы получили физкультурно-оздоровительные услуги, входила в соответствующий реестр Минспорта.

При оформлении спортивного налогового вычета за расходы в 2022 году ищите организацию, оказывающую вам платные услуги, в перечне организаций 2022 года.

Если организация или ИП вошли в перечень Минспорта РФ в 2023 году, то в этом случае получить налоговый вычет можно будет за расходы 2023 года.

В некоторых фитнес-клубах Новосибирской области больше 300 клиентов подали заявления на вычет.

– Процесс оформления спортивного налогового вычета оказался достаточно простым, – рассказывает Елена Судакова, занимающаяся в фитнес-клубе Grand Arena. – Я обратилась к менеджерам клуба, они подготовили договор, выдали копию чека. Далее в личном кабинете налогоплательщика оформила декларацию, прикрепила документы и зарегистрировала заявление. Весь процесс занял у меня около 20 минут.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет – 120 000 рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы. Причем этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и другими). Соответственно максимальная сумма возврата по всем вышеупомянутым расходам составит 15 600 рублей за год (120 000 руб. x 13%).