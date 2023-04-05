Новосибирские гимнастки успешно выступили на международных соревнованиях «Игры вызова легенд»

В Екатеринбурге в рамках Международных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд» состоялся турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие спортсменки из 10 стран.

В международных соревнованиях по художественной гимнастике на «Играх вызова легенд» медали оспаривали более 300 гимнасток из России, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, Киргизии, Кипра, Китая, Сирии и Узбекистана.