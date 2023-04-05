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Новосибирские гимнастки успешно выступили на международных соревнованиях «Игры вызова легенд»

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В турнире по художественной гимнастике приняли участие 300 гимнасток из России, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, Киргизии, Кипра, Китая, Узбекистана и Сирии.

В Екатеринбурге в рамках Международных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд» состоялся турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие спортсменки из 10 стран.

В международных соревнованиях по художественной гимнастике на «Играх вызова легенд» медали оспаривали более 300 гимнасток из России, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, Киргизии, Кипра, Китая, Сирии и Узбекистана.

Новосибирские гимнастки показали высокие результаты. В индивидуальной программе среди юниорок Кристина Войтенко стала победителем соревнований в упражнении с булавами (тренеры гимнастки - Екатерина Гвоздецкая и Мария Малетина).

Арина Ковшова стала серебряным призёром соревнований в упражнении с лентой. Гимнастку подготовили Татьяна Амельченко, Евгения Канаева и Надежда Юхневич.

В групповом упражнении Новосибирскую область представляла команда Натальи Журавлевой в составе: Александра Шиповалова, Карина Ширмамедова, Маргарита Шарикова, Амелия Побединская, Виталина Побединская и Таисия Кравченко. Команда вошла в финалы в двух видах программы и наиболее успешно выступила в упражнении со скакалками, войдя в пятерку лучших.

Фото: минспорта Новосибирской области

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